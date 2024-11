Милион души са били поразени от тази мистериозна болест, преди да изчезне

„Хората са забравили какво е животът“, казва героят на Робърт де Ниро във филма „Пробуждане“, след като е съживен от състоянието, в което е бил в продължение на 30 години.

„Те са забравили какво е да си жив.“

Въз основа на истинска история, разказана от д-р Оливър Сакс, „Пробуждане“ се фокусира с изящни подробности върху преживяванията на няколко необикновени хора, засегнати от болест, известна като енцефалит летаргика или „сънна болест“.

И все пак това заболяване далеч не е рядкост, а е засегнало милион души по света по време и след Първата световна война. След това изчезва и остава загадка през последното столетие. Въпросът, на който така и не е намерен отговор, е: какво я е причинило?

Болестта е описана за първи път от невролог във Виена през 1917 г. Отбелязва, че първоначалните симптоми са подобни на тези на грипа, но дотук приликите свършват. През следващите няколко седмици някои от тях изобщо не можели да спят, а други били толкова сънливи, че можели да бъдат събудени само за няколко минути, за да се нахранят.

Около половината от тях умират в тази ранна фаза, но тези, които оцеляват, са още по-объркващи. След като се възстановили, често се връщали на работа, много от тях започнали да забелязват скованост, бавност в движенията си и дори, че очите им засядат в определени позиции.

