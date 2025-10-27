Любопитно

Меган Маркъл сподели кадри с Хари и децата си от тиквена ферма (СНИМКИ)

27 октомври 2025, 17:27
Източник: Getty Images

М еган Маркъл впечатли с елегантна визия на стойност над 1600 долара по време на семейна разходка до тиквена ферма в Калифорния за Хелоуин. Във видео, споделено в Instagram, 44-годишната херцогиня на Съсекс беше заснета да се държи за ръка с принц Хари, докато наблюдаваха децата си – шестгодишния Арчи и четиригодишната Лилибет, които разглеждаха тикви в поле близо до дома им в Калифорния, предаде Daily Mail. 

Въпреки непринудената атмосфера на разходката, Меган изглеждаше стилно в кафяво яке Anine Bing „Luca“ на цена 400 долара, което наскоро носи и по време на пътуването си до Вашингтон за срещата на върха на най-влиятелните жени на Fortune. Майката на две деца комбинира якето с черни тесни дънки и черни кожени ботуши за езда на марката CO, струващи 1195 долара, като завърши практичния си, но изискан ансамбъл с ниска опашка.

Хари, от своя страна, избра ежедневна визия с дънки, суитчър и бейзболна шапка.

Забавните костюми на принц Хари и Меган Маркъл за Хелоуин

Смята се, че семейство Съсекс е посетило фермата Lane Farms в Санта Барбара, намираща се на кратко разстояние от тяхната резиденция в Монтесито. В един момент камерата улови двойката, държаща се за ръце, докато наблюдаваше как Арчи разглежда продукцията на фермата, преди да тича през лабиринт от царевица. Към семейството се присъединиха близкият приятел на Меган Маркъс Андерсън и нейната майка Дория Рагланд за рязане на тикви, като Хари умело издълба страховито лице в своя фенер.

[gallery]16732[/gallery]

Кадрите показаха и проблясъци от рижавите коси на принцеса Лилибет и принц Арчи, наследени от баща им, докато разглеждаха тиквите във фермата. В други моменти Меган нежно потупваше сина си по главата и водеше дъщеря си през фермата на ремарке, седнала щастливо до събраните тикви. В надписа към публикацията си Меган написа „Честита неделя“, добавяйки емоджита на тиква и сърце. Както обикновено за нейните публикации в Instagram, коментарите към видеото бяха изключени, а броят на харесванията – скрит.

Това не е единственият умилителен клип, който херцогинята сподели напоследък. Миналия месец тя публикува кадри от децата си, забавляващи се в Дисниленд, показвайки как достигат до лакомства с тематика на Дисни в клип от юни. Една снимка улови как децата се любуват на торта с тематика на „Малката русалка“, надписана с „Честит рожден ден, Лили“, отбелязвайки четвъртия рожден ден на принцесата, с два етажа с герои като Ариел и рака Себастиан. Арчи и Лили се облегнаха един на друг в тази очарователна снимка, като принцесата гледаше впечатляващата си торта.

С желание да опазят личното пространство на децата си, Меган и Хари споделиха изображение, показващо само гърбовете им, като част от документалния филм „Най-щастливата история на Земята: 70 години Дисниленд“. През юни Меган качи публикация в Instagram, включваща специални моменти от двудневната им ваканция в „Най-щастливото място на Земята“, където семейството се забавляваше на множество атракции и се наслаждаваше на вкусни лакомства.

Меган Маркъл сподели сладки моменти от рождения ден на Лилибет в Дисниленд

Напоследък херцогинята изглежда подготвя своя рестарт „Меган 3.0“, след поредица от пиар събития в Париж, Ню Йорк и Вашингтон. В петък вечерта тя сподели кратък тийзър, показващ женска ръка, наливаща пенливо питие от стилна бутилка в висока чаша, придружен от звуци на оживен разговор на социално събитие. Клипът беше с надпис „Запазете датата 28 октомври“ и логото As Ever с палма и две птици. Някои спекулират, че Меган може да лансира ново пенливо вино или шампанско, докато други смятат, че може да е сайдер, въз основа на предишен тийзър.

Източник: Daily Mail     
Меган Маркъл Принц Хари Семейство Съсекс Хелоуин Тиквена ферма Калифорния Мода Нови проекти Арчи и Лилибет Дисниленд
