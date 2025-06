Брук Шийлдс сподели защо е прекъснала Меган Маркъл: "Стана прекалено сериозно."

М оделът и актриса Брук Шийлдс разкри подробности около сензационния момент, в който се осмели да прекъсне Меган Маркъл по време на неудобна среща. Херцогинята на Съсекс и звездата от "Синята лагуна" участваха в панел, посветен на Международния ден на жената на престижния фестивал South by Southwest миналата година, предаде SkyNews.

По време на появата си Меган Маркъл сподели познатата история, че като дете е написала писмо до компанията Procter & Gamble с молба да неутрализират пола в тяхна реклама на сапун за миене на съдове. Тази история многократно е разказвана от Маркъл, включително и в интервюто ѝ за корицата на Vanity Fair при началото на връзката ѝ с принц Хари. Впоследствие съдържанието беше премахнато от списанието, след като фактчекърите не успяха да потвърдят версията на Меган за събитията.

Brooke Shields' comment toward Meghan Markle during a panel may have been considered 'rude,' but the actress had had enough of the 'serious' Duchess. Click to read more👇 https://t.co/YxaMOwZ9pn

В подкаст интервю, водено от Индия Хикс — кръщелница на крал Чарлз — 60-годишната Шийлдс сподели защо е решила да прекъсне често повтаряния разказ на Меган Маркъл.

„Меган каза: Не мислех, че само жените мият чинии. Не беше честно. Затова писах на компанията... и продължаваше да повтаря, че е била на 11!“, припомня си Шийлдс.

MM is woman who was a "yacht girl" which is to say an escort and escorts, as we all know, are hookers.



Meghan Markle reacts awkwardly to Brooke Shields ‘prostitute' comment https://t.co/CPZLHKM5GO