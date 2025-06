Принцеса Лилибет навърши 4: Меган Маркъл сподели сладки моменти

М еган Маркъл отдаде сладка почит на принцеса Лилибет, която днес навърши четири години, съобщава Daily Mail.

В Инстаграм херцогинята на Съсекс пожела на дъщеря си, която е кръстена на покойната кралица, щастлив рожден ден.

Лилибет е най-малката дъщеря на принц Хари и Меган Маркъл и е родена в Санта Барбара, след като двойката се отказва от кралския живот и се премества в Калифорния.

Две снимки, споделени в социалните мрежи, показват майката на две деца, която се е сгушила в малкото си момиченце по време на скорошно пътуване с лодка, както и нежна снимка, на която тя държи бебето си като новородено.

Черно-бели и невиждани досега, снимките предлагат интимен поглед към семейния живот на семейство Съсекс.

На първата снимка усмихнатата Меган, която изглежда отпусната в свободна ленена риза, прегръща дъщеря си в ръце, а косите на двете се развяват от вятъра.

На втората се вижда малката Лилибет със затворени очи, докато херцогинята я гушка близо до себе си.

"Честит рожден ден на нашето красиво момиченце!“ - написа тя в прочувствен надпис.

„На днешния ден преди четири години тя се появи в живота ни - и всеки ден е по-светъл и по-добър заради нея. Благодаря на всички, които изпратиха любов и отпразнуваха нейния специален ден!'

Двойката има и общ принц Арчи, на шест години, който е роден в болница „Портланд“ в Лондон, докато двойката работи в кралското семейство.

Сладкото послание идва само ден, след като херцогинята на Съсекс разкри, че обмисля да започне бизнес с Лилибет в бъдеще.

Меган говори по време на подкаста си Confessions of a Female Founder за „изграждането на нещо“ с най-малкото си дете, което е седмо по ред за трона и утре навършва четири години.

Тя направи коментара, докато интервюираше 71-годишната модна дизайнерка Тина Ноулс, която миналата година стартира линията за грижа за косата Cécred заедно с дъщеря си Бионсе.

Меган каза в подкаста: „Чудя се дали някой ден няма да се занимавам с бизнес с Лили и да създаваме нещо“. Ноулс добави: „Да, това е най-хубавото".

Миналата седмица Меган сподели видеоклип, в който тя и дъщеря ѝ Лилибет събират мед в еднакви пчеларски костюми.

Във вторник херцогинята на Съсекс се включи в Инстаграм, за да публикува разширеното видео на фона на хита Sugar, Sugar на The Archies в сладко намигване към шестгодишния ѝ син Арчи.

Подписът ѝ гласи: „Вижте всички тези пресни пчелни пити! Събирам мед с моя малък мед. (Каквато майка, такава и дъщеря; тя дори носи моите ръкавици)".

Подобно на последната ѝ публикация, клипът започва с Меган и Лилибет, които вървят ръка за ръка към пчелен кошер, облечени в подходящи предпазни костюми.

След това се прекъсва, за да се види как Меган изрязва парче пчелна пита, преди да го съхрани в стъклен буркан и да го залее с прясно набрания мед - не по-различно от бутилките с мед от диви цветя, продавани от нейната марка As Ever.

Оригиналното видео включваше рядък поглед към лицето на Лилибет, след като можеше да се види как тя се обръща към майка си.

Двойката носеше еднакви тоалети в обширното поле, но Лилибет се допълваше с чифт очарователни дъговидни гуменки.

Двете се държат за ръце и са заснети отзад как вървят към кошера, а 43-годишната Меган се навежда и разтрива дъщеря си по гърба.

Меган публикува видеото само няколко дни след седемгодишнината от сватбата си с принц Хари.

Тя я отбеляза, като публикува изображение на коркова дъска, покрита със снимки на нея, принц Хари и децата им.

Кралските фенове обаче забелязаха, че Меган е пропуснала важна подробност за важния момент в надписа към публикацията.

Херцогинята написа: „Седем години брак. Цял живот истории. Благодаря на всички вас (независимо дали сте до нас или отдалеч), които ни обичахте и подкрепяхте през цялата ни любовна история - ние ви ценим. Честита годишнина!".

