След танца в родилното: Меган Маркъл предизвика скандал в социалните мрежи

М еган Маркъл, която демонстрира „танца на бебето“, за да предизвика раждане, докато е бременна с принцеса Лилибет, раздели хората на две и предизвика както похвали, така и критики в социалните мрежи, пише Newsweek.

Херцогинята на Съсекс отбеляза четвъртия рожден ден на дъщеря си в сряда, като публикува невиждано досега видео, на което танцува в болничната стая на песента „Baby Mama“ на Starrkeisha.

Меган и Хари със странен танц за раждането на Лилибет

Клипът бързо се разпространи като вирус и беше похвален от някои, докато Daily Mail например я нарече „Кралицата на кризата“ в заглавие на началната си страница.

Видеоклип с туъркинг на Меган Маркъл в родилната зала

Меган Маркъл публикува кадрите в Инстаграм със съобщението: „Преди четири години на днешния ден се случи и това. И двете ни деца бяха със седмица след датата на раждане... така че, когато пикантната храна, цялото това ходене и акупунктурата не помогнаха - остана само едно нещо, което можеше да се направи!“

Нейната публикация в Instagram е гледана около 21,6 милиона пъти за почти 24 часа след публикуването ѝ.

Хари пише за този момент и в книгата си Spare: „Карахме спокойно, разумно до болницата, където бодигардовете ни отново ни нахраниха. Този път донесоха бургери и пържени картофи от In-N-Out. И фахитас от местен мексикански ресторант за Мег. Ядохме и ядохме, а след това танцувахме танца на бебето из болничната стая. В тази стая имаше само радост и любов. И все пак след много часове Мег попита лекаря: „Кога?“ „Скоро. Близо сме“.

Who would have thought that in 2025, a member of the British Royal Family would be posting videos of herself twerking to Baby Mama?



For someone who spent years crafting a narrative of being silenced, mistreated, and morally above the chaos, this kind of public display is loud,… pic.twitter.com/XNaoWbSBlS