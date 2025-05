Меган Маркъл изненада стюардеса с бележка по време на полет, какво написа

М еган Маркъл направи деня незабравим за стюардеса от American Airlines, след като ѝ остави мила ръкописна бележка върху салфетка по време на скорошен полет.

43-годишната херцогиня на Съсекс се качила на борда, когато получила приветствена бележка от екипажа. Стюардесата Нина Вида публикува видео с историята, в което разказва, че първоначално е подала на Меган бележка със следния надпис: „Удоволствие е да ви обслужвам! Обичам ви много – момичето от American Airlines.“

Нина била развълнувана, когато съпругата на принц Хари отговорила лично с трогателно послание.

С красив калиграфски почерк Меган написала: „Скъпо момиче от American Airlines, благодаря ти за любовта, гостоприемството и ръкописната бележка. С много любов за теб. Меган.“

Нина не скри възхищението си от личното отношение и сподели с феновете: „Няма да повярвате кого току-що обслужвах на полета си – Кралицата. Принцесата. Херцогинята на Съсекс. Меган Маркъл беше на моя полет и е толкова красива на живо. Толкова е мила. Написа ми малка ръкописна бележка в отговор. Знаете ли, едва мога да разчета този шрифт. Но само погледнете! Почеркът ѝ е елегантен. Луксозен. Кралски.“

Нюйоркчанката Нина, облечена в униформа във видеото, разказа още, че Меган ѝ е направила и личен комплимент: „Каза ми, че много харесва ноктите ми.“

Меган е добре позната с любовта си към ръкописните бележки. Наскоро тя изпрати такава на водещата на подкаста Not Skinny But Not Fat, Аманда Хирш.

През януари Аманда беше коментирала трейлъра на новия сериал на Меган в Netflix, "С любов, Меган", споделяйки, че се чувства "уплашена за Меган".

В отговор, херцогинята изпратила писмо, написано на ръка: „Скъпа Аманда, чух, че се чувстваш уплашена. Не се притеснявай! Това е забавната част – нека ѝ се насладим.“

След този жест, Аманда обяви, че вече е „фен на Меган за цял живот“.

Въпреки че Меган и 40-годишният Хари често пътуват с частни самолети, те са летели и с търговски авиолинии при различни поводи. Херцогът на Съсекс избра търговски полет на American Airlines за пътуването си до коронацията на крал Чарлз през 2023 г., което изненада останалите пътници.

Не е уточнено кога точно Меган е оставила бележката на стюардесата по време на полета с American Airlines, но е известно, че наскоро е присъствала на срещата на върха Time100 в Ню Йорк и е посетила представление на Бродуей.

