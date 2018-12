От няколко месеца Меган Маркъл е официално херцогиня на Съсекс.

На нея й се наложи доста бързо да научи и свикне с някои правила, които важат за всички в семейство Уиндзор.

Независимо дали става дума за правила за красота, модни изисквания или определени насоки за етикета и поведението, херцогинята на Съсекс усвои изкуството да решава кои традиции да спазва (например носенето на тиара, дължината на роклите и дълбочината на деколтетата), но и кои да пропуснете.

Херцогинята на Съсекс трябваше да забрави за голите крака - тя винаги трябва да носи чорапогащник, когато е с рокля. Правило, което тя наруши в деня на годежа си с принц Хари, когато бе с рокля без чорапогащник. Също така й се налага да носи тоалети предимно от британски дизайнери.

Както и още един дребен детайл, свързан с външния вид на Маркъл - ноктите й винаги трябва да бъдат лакирани в телесен цвят.

Именно това дребно правило Меган наруши.

Съпругата на принц Хари бе специален гост на тазгодишните Британски модни награди, които се проведоха в Лондон. Меган, която връчи наградата за дизайнер на годината, бе заложила на елегантна дълга черна рокля с голи рамена, но това, което направи впечатление на специалистите по кралски етикет бе... как са лакирани ноктите на херцогинята.

Маникюрът на Маркъл не е в препоръчителния телесен цвят, а в много по-тъмен.

Тоалетът на Маркъл е съчетан с няколко красиви масивни гривни в златно. Прическата пък й е съвсем по правилата - тя е с красив кок.

В социалните мрежи се появиха коментари, че Меган е новата бунтарка в кралското семейство, нарушавайки протокола с ноктите си.

