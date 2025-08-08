Любопитно

MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

Двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново

8 август 2025, 13:06
MGK разкри какво вбесява Меган Фокс
М еган Фокс се вбесява, когато MGK получава цялото внимание за грижите около новороденото им момиченце Сага Блейд.  

„Някой ми каза наскоро: Ти си толкова добър баща, само защото държах бебето“, пошегува се рокаджията, известен преди под сценичното име Machine Gun Kelly, в епизод на „Today With Jenna and Friends“.  

„И Меган се вбеси. Аз просто свиря на китара и се моля бебето да е щастливо.“  

Певецът описа живота си с бебето, което се роди през март, като „страхотен“, но бързо отхвърли предположенията, че носи основната тежест от грижите около детето.  

„Искам да намаля значението на всякакви похвали към мен и да ги прехвърля на Меган“, заяви той. „Тя наистина върши цялата работа.“  

Въпреки че сгодената двойка се раздели през декември — само седмици след като съобщиха, че очакват първото си дете — оттогава двамата демонстрират единство в родителските си роли.  

Само седмици след като 35-годишният MGK и 39-годишната Фокс бяха забелязани на път в Коста Рика с дъщеря си през юли, неназовани източници твърдят, че двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново.  

„Връщат се към нормалните си отношения, но не бързат да дават етикети“, сподели вътрешен човек пред Us Weekly в четвъртък.  

„Те все още поддържат интимна връзка и технически се опитват да изгладят нещата, за да се помирят“, добави друг източник.  

„Това пътуване е голяма стъпка в тази посока.“  

Фокс, която има три деца с бившия си съпруг Брайън Остин Грийн, обяви раждането на дъщеря си с трогателна публикация в Instagram на 27 март.  

Бейкър — който има и 16-годишна дъщеря Кейси от връзката си с Ема Кенън — публикува в Instagram видео, на което свири на укулеле, докато Сага гука извън кадър, с надпис:  

„Сага Блейд Фокс-Бейкър. Благодаря ти за най-прекрасния подарък @meganfox.“

Източник: Page Six    
