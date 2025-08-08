MGK разкри какво вбесява Меган Фокс

М еган Фокс се вбесява, когато MGK получава цялото внимание за грижите около новороденото им момиченце Сага Блейд.

„Някой ми каза наскоро: Ти си толкова добър баща, само защото държах бебето“, пошегува се рокаджията, известен преди под сценичното име Machine Gun Kelly, в епизод на „Today With Jenna and Friends“.

„И Меган се вбеси. Аз просто свиря на китара и се моля бебето да е щастливо.“

Machine Gun Kelly revealed why ex Megan Fox was “fuming” after he was called “such a good dad” to their daughter Saga. https://t.co/OHBeAdHXIt pic.twitter.com/N3SZ6uOBVZ — E! News (@enews) August 8, 2025

Певецът описа живота си с бебето, което се роди през март, като „страхотен“, но бързо отхвърли предположенията, че носи основната тежест от грижите около детето.

„Искам да намаля значението на всякакви похвали към мен и да ги прехвърля на Меган“, заяви той. „Тя наистина върши цялата работа.“

megan fox & MGK leaving delilah's nightclub in west hollywood ( october 31, 2022 ). pic.twitter.com/3k1WzWEsIM — best of megan fox (@meganfoxposts) November 1, 2022

Въпреки че сгодената двойка се раздели през декември — само седмици след като съобщиха, че очакват първото си дете — оттогава двамата демонстрират единство в родителските си роли.

mgk on Megan Fox: "I wanna detract any of the congrats to me and just move it to Megan 'cause she really does all the work. I keep getting called like the music teacher." 😭

🎥 full vid: https://t.co/y2sDlK19p4#mgk #machinegunkelly #colsonbaker machine gun kelly pic.twitter.com/gxFKV9SLrQ — mgkmagic (@mgkmagic) August 7, 2025

Само седмици след като 35-годишният MGK и 39-годишната Фокс бяха забелязани на път в Коста Рика с дъщеря си през юли, неназовани източници твърдят, че двамата работят по това да се сдобрят и потенциално да се съберат отново.

„Връщат се към нормалните си отношения, но не бързат да дават етикети“, сподели вътрешен човек пред Us Weekly в четвъртък.

„Те все още поддържат интимна връзка и технически се опитват да изгладят нещата, за да се помирят“, добави друг източник.

„Това пътуване е голяма стъпка в тази посока.“

Фокс, която има три деца с бившия си съпруг Брайън Остин Грийн, обяви раждането на дъщеря си с трогателна публикация в Instagram на 27 март.

Бейкър — който има и 16-годишна дъщеря Кейси от връзката си с Ема Кенън — публикува в Instagram видео, на което свири на укулеле, докато Сага гука извън кадър, с надпис:

„Сага Блейд Фокс-Бейкър. Благодаря ти за най-прекрасния подарък @meganfox.“