Machine Gun Kelly и Меган Фокс разкриха името на бебето си

Machine Gun Kelly официално сложи край на спекулациите около името на дъщеря си от бившата си партньорка Меган Фокс - и, както се очакваше, то е впечатляващо.

Рапърът направи разкритието чрез видео в Instagram във вторник, в което свири нежна мелодия на укулеле, докато мъничето му, почти извън кадър, слуша наблизо. Под видеото той написа: „Сага Блейд Фокс-Бейкър“.

Малко по-късно актуализира описанието, като добави сърдечен поздрав към звездата от „Трансформърс“: „Сага Блейд Фокс-Бейкър — благодаря ти за най-прекрасния подарък, @meganfox.“

Двойката посрещна дъщеря си през март - първо общо дете за тях двамата. Меган вече е майка на трима сина от предишна връзка. Новината за името идва малко след като MGK сподели по време на Американските музикални награди 2025, че дъщеря му не се чувства добре - правейки последвалата интимна публикация още по-емоционална.

„Тя има леко повишена температура, така че ще мина по червения килим, ще благодаря на феновете си и ще се върна, за да се надявам феромоните ми да ѝ помогнат“, каза той.

Новината за здравословното ѝ състояние се появи малко след като 39-годишната Меган сподели в Instagram, че последната ѝ бременност е била непланирана.

Тя разкри, че е бременна, като коментира: „На 38 години. В шеста седмица от бременността (непланирана, но щастлива изненада).“

Към публикацията тя добави послание към последователите си (21,5 милиона): „Моля ви, спрете да слушате патриархата. Жените са вечни същества от светлина. Нямаме срок на годност. Не им позволявайте да ви отнемат силата.“

Двойката обяви раждането на дъщеря си в нежна публикация със следните думи: „Тя най-накрая е тук!! Нашето малко небесно семе.“

