Меган Фокс пусна платена платформа с горещо съдържание

Меган Фокс допуска феновете в своя свят както никога досега.

Актрисата стартира своя ексклузивна страница с платено съдържание в платформата Subs.com. Тя обещава видеоклипове, снимки и публикации, които не могат да бъдат намерени никъде другаде, лични кадри директно от телефона ѝ, както и възможност за директна комуникация с холивудската икона, пише Page Six.

Megan Fox launches exclusive paid-content site with steamy new images ‘you won’t see anywhere else’ https://t.co/S0WzM6QG3B https://t.co/zzGcekLqwo — New York Post (@nypost) October 9, 2026

„Десетилетия наред на жените им се внушаваше, че видимостта е власт, докато някой друг притежава платформата, аудиторията или самия имидж“, заяви 40-годишната Фокс в официално прессъобщение до Page Six. „Интересува ме какво се случва, когато жените притежават и трите.“, казва още тя.

В официалните си промоционални снимки за старта звездата от „Тялото на Дженифър“ позира с бял потник с надпис „умна брюнетка“, червени бикини и елегантно колие.

Източник съобщава, че сайтът „meganfox.world“ буквално е сринал интернет пространството веднага след пускането си поради огромния поток от първоначални посетители.

Освен че ще публикува ексклузивни материали, Фокс става и съсобственик на Subs.com. Платформата е съоснована от Тим Стоукли, един от създателите на OnlyFans.

„Меган разбира тази промяна от перспектива, която много малко хора притежават“, обяснява Стоукли в свое изявление. „Тя стана световноизвестна още преди звездите да разполагат с инструменти, с които да контролират своята публика или разпространението на съдържанието си.“, казва той.

🥵 Exclusive: Megan Fox flashes sexy stare in first look at exclusive paid-content page. https://t.co/XX91hppzgc Credit: Cibelle Levi (@ cibellelevi) https://t.co/axrbMCzYfX — TMZ (@TMZ) October 9, 2026

Той допълва: „Меган не просто отваря страница в Subs. Тя има място на масата и ни помага да изградим платформата.“

Покрай официалните промо кадри, самата актриса обяви новината и в личния си профил в Instagram, където сподели нови снимки и видеоклипове. На тях звездата от „Трансформърс“ позира в металически бикини край басейна.

„Нео-ноар еротичен трилър“, написа тя под публикацията си, подканвайки последователите си да последват линка в нейните истории за достъп до ексклузивното съдържание.

Това не е единствената гореща кампания, в която Фокс участва тази година. Наскоро звездата предизвика широк отзвук с участието си в реклама на медикамент за еректилна дисфункция на компанията Ro Sparks, където позира с яркочервен прилепнал гащеризон и високи токчета.

„Лично аз чувствам, че може би съм родена за това“, каза тя тогава пред списание People на въпрос как се е стигнало до сътрудничеството. „Няма по-подходящ човек за тази кампания.“, добавя тя.

Актрисата отбеляза още, че се надява хуморът в кампанията да помогне за премахването на табуто около темата за еректилната дисфункция.

„Защо да правим една и без това тежка тема още по-тежка? Сексуалното здраве е нещо сериозно, затова нека му придадем малко лекота и забавление“, сподели тя. „Няма нищо нередно в това. Можеш да говориш свободно за проблема, без да се налага да го криеш.“, казва тя.