Старо видео с Меган Фокс предизвика остри критики заради външния ѝ вид

В идеоклип на Меган Фокс предизвика истинска буря от коментари онлайн, като дебатът бързо се фокусира изцяло върху външния ѝ вид. Зрителите подложиха на критика абсолютно всичко – от лицето и косата до фигурата ѝ, а мнозина заявиха, че актрисата е станала напълно неузнаваема. Оказва се обаче, че видеото е на една година и е заснето при специфични обстоятелства, които масово бяха пренебрегнати в дискусията.

Megan Fox shocked fans with a new face. The 40-year-old actress was inundated with comparisons to her former appearance after a recent interview. Some blame plastic surgery and cosmetology, while others blame age—related changes. Mother, what have you done to yourself… https://t.co/cqiJEIwMAO — Interesting Channel (@ChannelInteres) October 7, 2026

Видео отпреди година разпали дебата

Клипът беше публикуван от платформата Letterboxd в началото на октомври като част от поредицата „Четирима любимци“. Видеото обаче всъщност е записано още през октомври 2025 г. Тогава Меган Фокс и режисьорката Карин Кусама се срещнаха в Музея на филмовите изкуства в Лос Анджелис за специална прожекция на съвместния им филм от 2009 г. „Тялото на Дженифър“.

Интервюто трябваше да бъде посветено на киното, а Фокс посочи сред любимите си заглавия ленти като „Смело сърце“, „Цар Лъв“ и поредицата за Хари Потър. Вместо това вниманието на аудиторията веднага бе пренасочено към визията ѝ. „Някой ѝ е направил грима наистина лошо, а перуката ѝ е ужасна“, написа един от потребителите. Друг допълни: „Меган Фокс прилича на Jigsaw за Хелоуин“.

Остри критики в социалните мрежи

Реакциите бързо ескалираха. „Индустрията за пластична хирургия дължи извинение на жените“, гласи друг от коментарите. Потребител сравни ситуацията със създаването на герой във видеоигра: „Все едно създавате герой, непрекъснато го променяте и си мислите, че изглежда добре, а след това виждате оригиналното лице и осъзнавате какво сте направили. Точно това е, само че в реалния живот.“

Част от хората отбелязаха, че е напълно естествено актрисата да не изглежда така, както преди 20 години, но според тях заради естетичните процедури тя не остарява грациозно. Заради вълната от негативизъм от Letterboxd в крайна сметка спряха възможността за коментиране под публикацията, без да дават допълнителни обяснения.

Megan Fox evolution (2026-2004) the transformers star aging through the years🚀 — Y2K Digger 📼 (@Y2Kdigger) October 7, 2026

Контекстът на заснемане и козметичните процедури

В масовата дискусия бе пропуснат ключовият факт, че Фокс роди четвъртото си дете през март 2025 г. Видеото за Letterboxd е заснето през октомври същата година, което означава, че тя е била в период след раждане.

Приблизително по това време самата тя говори публично за това колко труден е бил този етап за нея, споделяйки, че се чувства разсеяна и не е спала пълноценно от седем месеца. Бременността, раждането, колебанията в теглото и хроничното недоспиване, съчетани с грима и ъгъла на осветлението, могат драстично да променят излъчването на всеки човек.

Актрисата никога не е крила факта, че се възползва от естетическата медицина. В интервю за подкаста „Call Her Daddy“ през 2024 г. тя призна за няколко операции за уголемяване на бюста и корекция на носа, както и за употребата на ботокс и филъри. В същото време тя категорично отрече спекулациите за по-инвазивни интервенции като фейслифтинг и критикува стигмата, свързана с правото на жените да променят външния си вид.

Повторение на познати сценарии

Това далеч не е първият път, в който Фокс се сблъсква с подобни атаки. След Супербоул през 2024 г. нейни снимки с Тейлър Суифт, Травис Келси и Machine Gun Kelly предизвикаха подобни дискусии. Тогава актрисата публикува други кадри от същото събитие, за да демонстрира колко голяма е разликата в зависимост от ъгъла на заснемане.

Megan Fox..what did you do to yourself😕 https://t.co/XzBdbdKy4k — Nikhil (@nikhil_exe9) October 7, 2026

„О, Боже мой, вижте колко „различно“ изглеждам всъщност. Оказа се, че просто става дума за размазана снимка от телефон“, коментира тя тогава.

Последната вълна от критики включваше и допълнително дигитално обработени снимки, които засилиха негативните сравнения. В нейна защита се изправиха редица фенове, които предупредиха, че разпространяваното съдържание е манипулирано. В крайна сметка разговорът, който трябваше да бъде за филмовото изкуство, отново се върна към темата, която съпътства Меган Фокс през цялата ѝ кариера - нейната външност.