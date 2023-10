А мериканската актриса и модел Меган Фокс отложи сватбата си с годеника си Колсън Бейкър, по-известен като рапъра Machine Gun Kelly, съобщИ Us Weekly. Близък на звездната двойка сподели, че тя е планирала сватбата си веднага след първата им среща.

„Но всичко спря. И двамата са избухливи. В момента те са решили да работят отблизо за връзката си, преди да се оженят. Първият опит за планиране на тържеството предизвика голямо напрежение между влюбените”, обясни той.

