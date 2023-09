Секси! Меган Фокс и Джейсън Стейтъм в гореща схватка в „Непобедимите 4“ (ВИДЕО)

Д жейсън Стейтъм и Меган Фокс разгорещиха страстите в „Непобедимите 4“.

В четвъртък Lionsgate сподели клип от последния трейлър на „Непобедимите 4“. Сцената показва 37-годишната Фокс, която се включва към актьорския състав като Джина, заедно със Джейсън Стейтъм, в ролята на Лий Кристмас.

В клипа Лий казва на Джина, че иска да се присъедини към нея в мисията, която тя предприема. Когато Джина му казва, че не е поканен, Лий я пита дали ще ѝ липсва, докато го няма.

