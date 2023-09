Марсоходът на НАСА откри "перка на акула" и "щипка на рак" в древна река

М арсоходът "Персеверанс" на НАСА е заснел на Червената планета изображение на два отделни камъка, които изглежда приличат на перка на акула и щипка на рак.

Роботът с размерите на автомобил пристигна на Марс на 18 февруари 2021 г. и изследва кратера Езеро, търсейки някакви следи от евентуален човешки живот. Но тези странно оформени камъни бяха неочаквана изненада.

As promised, here's the new Image of the Week, as voted by you! This rocky duo was spotted hanging out together in a wind-swept area. I spy a…crab claw? Shark fin? Comment below with what you see!



NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 21, 2023

В момента "Персеверанс" прекосява древна речна делта, която някога е била езеро.

Снимките, които са направени на 18 август 2023 г., са пример за феномена парейдолия.

Парейдолията се проявява, когато мозъкът създава значим образ от това, което виждат очите ни, но което не е реалност.

Това далеч не е първият случай, в който нещо на Марс е обект на парейдолия.

Check out these cool textures and green crystals! I grabbed a sample in this spot and am planning to seal it up and keep moving along. So many more places still to see!

Един от най-известните примери за този феномен е "Лицето на Марс", при който на снимка, направена от космическия апарат на НАСА "Викинг 1" през юли 1976 г., изглежда, че се вижда лице с очи, нос и уста. От НАСА обясняват, че илюзията е резултат от сенките, но лицето със сигурност предизвика дебат.

НАСА публикува изображението на камъните, приличащи на перка на акула и щипки на рак, в X (бивш Twitter), като част от поредицата "Изображение на седмицата".

"Това скално дуо беше забелязано да се мотае заедно в един ветровит район. Виждам... рачешки щипки? Перка на акула?" - се казва в туита. "Коментирайте по-долу какво виждате!"

NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 16, 2023

Много хора в отговорите също видяха подводното животно, но други видяха визуални образи като кафено зърно, стегозавър, чифт устни и глава на костенурка.

Въпреки че Марс някога е бил погълнат от вода преди милиарди години, няма доказателства, че на сега изоставената планета някога е имало морски обитатели, и тези снимки не променят това.