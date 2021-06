Китайският марсоход изпрати и видео от Марс

К итай публикува кратък видеоклип, който показва първите дни от престоя на своя марсоход на Марс след кацането му. Добавен е и звукът, който е издаван от апарата, неговото оборудване и условията на Марс, съобщава SpaceNews.

На видеото се вижда слизането на марсохода Zhurong от платформата му, а след това и как поставя камерите и се позиционира за снимките, които вече бяха публикувани от космическата агенция на Китай. Zhurong е изминал около 226 метра от платформата, за да разположи камерата.

Марсоходът тежи 240 килограма и кацна на Марс на 14-ти май т.г. На 21-ви май беше отворена предпазната му капсула и започна процесът по слизане от нея. Той разположи WiFi камера.

Пред китайската национална телевизия един от ръководителите на екипа коментира, че Zhurong може автономно да преценява пътя пред себе си. За целта прави снимки на около метър напред и анализира препятствията, като може да взима решения кои да заобиколи.

Huge Zhurong update: Here's full footage of the Zhurong rover's EDL, showing parachute deployment, backshell separation, and landing, including very cool hover during hazard avoidance phase. [CNSA/PEC] pic.twitter.com/iWUXrFKf40