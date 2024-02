Марс може да бъде рай за бактериите, които разболяват хората

М ежду безкислородната атмосфера, излагането на радиация и липсата на хранителни вещества, Марс е едно враждебно място за човешкия живот. Въпреки това може да не е толкова враждебно към микробите, който носим със себе си – включително някои, които наистина бихме предпочели да не оцеляват твърде много.

Преди три години астробиолозите отбелязаха наличието на захар в метеоритите и разкриха, че някои бактерии ще оцелеят, на подобна космическа диета с бонбони. Каква обаче е ситуацията на Марс са решили да проверят екип от учени, ръководен от докторанта на German Aerospace Venter Tommaso Zaccaria и да видят как някои местни микроби ще се справят в симулирана марсианска среда. И отговорът е доста добре, както се оказва, вероятно твърде добре.

Mars Could Be A Haven For Bacteria That Make Humans Sickhttps://t.co/8oO4iIEyPB