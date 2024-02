Mappa Mundi: Най-голямата средновековна карта на света

Н а втория етаж на библиотеката „Свети Марко“ във Венеция карта на света заема цяла стая – и с право, като се има предвид нейното историческо значение и внушителни размери (2,4 м. x 2,4 м.). Завършена през 1459 г., Mappa Mundi е компендиум на всички географски знания от онова време и може би е най-голямата средновековна карта на света.

Почти два пъти по-голяма от известната английска Херефорд Mappa Mundi (около 1300 г.), тази изящно декорирана планисфера, показваща Европа, Африка и Азия, е шедьовърът на Фра Мауро - монах от Камалдолския орден, който живее на малкия венециански остров Сан Микеле.

Въпреки че монахът никога не е стъпвал извън Венеция, неговата Mappa Mundi е удивително точна в изобразяването на градове, провинции, континенти, реки и планини. Америка не е на картата, тъй като Христофор Колумб ще предприеме пътуването си през океана 33 години по-късно, както и Австралия. Но Япония (или по думите на Фра Мауро, "Cipango") е там, появявайки се за първи път в западна карта. Още по-изненадващо е, че Африка е правилно начертана като обиколна, много преди португалците да заобиколят нос Добра надежда през 1488 г.

„Това е най-старата оцеляла средновековна карта“, каза Мередит Франческа Смол, автор на книгата „Тук започва Тъмното море“, описвайки я също и като най-пълната средновековна карта, оцеляла до съвременността. „Тя е първата, която се основава повече на наука, отколкото на религия. Картата на Херефорд е изцяло пропагандна - религиозна пропаганда.“

