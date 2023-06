Вечен пламък: Как Азербайджан се прочу като „Огнена земя“

„Този огън гори от 4000 години и никога не е спирал“, казва Алиева Рахила. „Дори когато вали дъжд, сняг или духа вятър – той никога не спира да гори.“

Високи пламъци танцуват неспокойно по 10-метров участък от хълма, правейки горещия ден още по-горещ.

Burning Bush? Or Burning Tree?

Yanar Dag is one of several spontaneously occurring fires to have fascinated and frightened travelers to Azerbaijan over the millennia.https://t.co/nDSnDlkAXh — JohnW (@ExpletiveNZ) June 30, 2023

Това е Янар Даг, означава „горящ планински склон“, намира се на полуостров Абшерон в Азербайджан, където Рахила работи като екскурзовод.

Страничен ефект от изобилните запаси природен газ в страната, които понякога изтичат на повърхността, Янар Даг е един от няколкото спонтанно възникнали пожара, които очаровали и плашели пътуващите до Азербайджан през хилядолетията.

Венецианският изследовател Марко Поло описал мистериозното явления, когато минавал през страната през 13 век. Други търговци минавали по Пътя на коприната разказвали за пламъците, когато пътували до други земи.

Yanar Dağ (Azerbaijani): meaning "burning mountain" is a natural gas fire which blazes continuously on a hillside on the Absheron Peninsula on the Caspian Sea near Baku, the capital of Azerbaijan 🇦🇿 pic.twitter.com/pqyDBnHuHm — RestlessButterfly (@TessaWolfje) June 26, 2023

Ето защо страната си спечелила прозвището „огнена земя“.

Древна религия

Някога в Азербайджан такива пожари били многобройни, но тъй като са довели до намаляване на налягането на газа под земята и пречели на търговците, които добивали газ, повечето били потушени.

Янар Даг е един от малкото останали примери и може би най-впечатляващият.

Преди те имали ключова роля в древната зороастрийска религия, основана в Иран и процъфтявала в Азербайджан през първото хилядолетие пр.н.е.

“The fire has been burning for 4000 years & has never gone out”, coverage of Yanar Dag - “Burning Mountainside” of #Azerbaijan in #Bulgaria/n media 👇https://t.co/1XWzW5AgLa pic.twitter.com/XEXASpfzT2 — Huseyn Huseynov (@HJHuseyn) June 23, 2023

За зороастрийците огънят бил връзката между хората и свръхестествения свят и средство, чрез което можели да придобият духовно прозрение и мъдрост. Той бил пречистващ и животоподдържащ и жизненоважна част от богослужението.

Днес повечето посетители, идват за да погледат спектакъла, а не за религиозно удовлетворение и извисяване.

„Изживяването е най-впечатляващо през нощта или през зимата. Когато вали сняг, снежинките се стопяват във въздуха, без изобщо да докосват земята“, казва Рахила.

Храмът на огъня Атешгах

За по-задълбочен поглед в историята на поклоненията към огъня в Азербайджан, посетителите трябва да се насочат на изток от Баку към храма на огъня Атешгах.

„От древни времена те смятат, че техният бог е тук“, казва Рахила, докато показва на туристите петоъгълния комплекс, построен през XVII-ти и XVIII-ти век от индийски заселници в Баку.

Ateshgah अतिशगाह of Baku called the "Fire Temple of Baku", is a castle-like Hindu temple in Surakhany town in Baku, Azerbaijan. It's flames are burning for a millenium from natural gas. It was built in 17th century



1/9 pic.twitter.com/Dfs2sUA8kX — GemsOfINDOLOGY (@GemsOfINDOLOGY) February 5, 2023

Огнените ритуали на това място датират от X-ти век или дори по-рано. Името Атешгах идва от персийски и означава „дом на огъня“. В централната част на комплекса има олтар с купол, изграден върху отвор за природен газ.

Естествен, вечен пламък горял на централния олтар до 1969 г., но в наши дни огънят се захранва от основното газово захранване на Баку и се пали само за посетители.

Храмът се свързва със зороастризма, но историята му е по-добре документирана като индуистко място за поклонение.

Търговци и аскети

Построен като странноприемница в стил кервансарай, комплексът има ограден двор, заобиколен от 24 килии и стаи.

Те били използвани по различни начини от поклонници, преминаващи търговци (чиито дарения били жизненоважен източник на доходи) и местни аскети, някои от които се подлагали на мъчения като това да лежат върху разяждаща негасена вар, да носят тежки вериги или да държат ръката си в една позиция в продължение на години.

4700 Kms away from India - An ancient fire temple with "Shri Ganeshaya Namah" inscribed on it's walls.



Ateshgah Fire Temple, Baku, Azerbaijan.



1st line of inscription at Ateshgah dating to 1745-46 venerates Lord Ganesha & 2nd Jwala Ji - The Holy Fire.



Jayatu Sanatan 🔥 pic.twitter.com/kl8tKzT3VM — Sanatan Dharma (@_SanatanDharma) April 8, 2023

Комплексът станал музей през 1975 г. и бил номиниран за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1998 г. Днес посреща около 15 000 посетители годишно.