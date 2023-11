"Манхатън на пустинята": Съкровището на Йемен

Г линените многоетажни сгради на град Шибам в Йемен са известни в цял свят. Много от тях са на 500 години. От 1982 г. те са включени и в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, пише Deutsche Welle .

Но кризите и войната в Йемен са оставили своя отпечатък върху сравнително мирната област Хадрамаут. Туристи почти не посещават мястото вече. И опазването на древните къщи, в които и до днес живеят йеменски семейства, става все по-трудно, разказва SWR.

Shibam, Yemen: Often referred to as the "Manhattan of the Desert," Shibam in Yemen is famous for its towering adobe skyscrapers. These high-rise adobe buildings date back to the 16th century and exemplify the use of adobe in a unique urban context. pic.twitter.com/P0Lhwl6IoV — 21st Century Socrates (@x_socrates1) October 20, 2023

От някогашното величие не е останало много

Стълбището на една от сградите тук е тясно и неравно, а изкачването до последния етаж е трудно, става ясно от репортажа на германската обществено-правна медия. Стъпка по стъпка обитателите на многовековната къща продължават пътя си нагоре. За пореден път е тъмно заради прекъснатия ток. Навън е 40 градуса по Целзий, но вътре е приятно хладно.

"В тези глинени къщи температурите не са толкова високи", обяснява Мохамед Хамис Хауар, който живее в Шибам. "Независимо от това колко горещо е навън, вътре е по-добре. Сградите разполагат с вентилационни шахти, въздухът циркулира в цялото помещение и хладният въздух навлиза навътре".

Тясната квадратна къща на Хауар и семейството му се издига на седем етажа. В нея има също толкова стаи. Те са оскъдно обзаведени, а с изкачването нагоре помещенията стават все по-малки. Единствените удобства тук са съдраните килими и няколкото тънки матрака. От някогашното величие на бившата столица на региона Хадрамаут в Източен Йемен не е останало много.

Wooden decorated windows in Shibam old city, Unesco World Heritage site in Yemen. pic.twitter.com/P9NH5NmO5G — This is Yemen (@its_yemen) September 6, 2020

"Тук съм израснал, тук живея, тук искам да умра"

Мнозина от приблизително хилядата жители на историческия град Шибам днес се борят за оцеляването си. Така е и почти навсякъде другаде из страната. Въпреки това Мохамед Хамис Хауар иска да остане в родния си град.

От терасата на покрива на старата сграда той гледа към известните небостъргачи на града си и казва: "Шибам е моята майка. Той е целият ми живот. Ако някой ми предложи да замина за Саудитска Арабия, бих предпочел да си остана в Шибам. Тук съм израснал, тук живея, тук искам да умра".

Сградите кули, издигнати от глинени тухли, са наредени една до друга. Те са повече от 450 и са обагрени в пясъчен цвят. Повечето етажи са проектирани квадратни и се стесняват нагоре.

Shibam's mud skyscrapers, some reaching 16 floors high, the Manhattan of the desert, UNESCO World Heritage site in Yemen 🇾🇪😍🐪 pic.twitter.com/r7llBafqsD — 🐪 João Leitão (@joaoleitao) November 14, 2023

"Манхатън на пустинята"

Жилищните кули се издигат на до 25 метра височина. Това е и причината да наричат град Шибам "Манхатън в пустинята". Йеменският град обаче е много по-стар от нюйоркския остров.

Екскурзоводът Мохамед Фейзал Ба Обаид знае много за историята на града: "Имало е племена, които са искали да завладеят Шибам. Но водата, която ображда града, когато завали, им е попречила", обяснява той.

Дълго време впечатляващата архитектура е била магнит за туристи, но днес малко хора посещават Шибам. В тесните улички между къщите овце вървят към оборите. Долните етажи на сградите са отредени за животните. Така е от векове. Жителите на Шибам отглеждат овце, работят на близките полета или са временни работници. Бедността, безработицата и неграмотността са широко разпространени проблеми в Йемен.

Преди да бъде убит през 2017 година, бившият дългогодишен президент на страната Али Абдула Салех не използва приходите от петрола, за да изгради пътища, училища и болници. Вместо това той предпочиташе да си купува благоволението на политическите си опоненти, отбелязва SWR.

Yemen’s Old Walled City of Shibam, the oldest metropolis in the world to use vertical construction. This Ancient Mud "Skyscraper" City is often called the 'Manhattan of the Desert'. It's a UNESCO World Heritage site since 1982. pic.twitter.com/nipyxmYKB8 — Claudine Cassar (@claudinecassar) October 23, 2023

Жителите се борят да опазят сградите

Контрастът между Йемен и много от другите държави в арабския свят от години е повече от очевиден. Страната днес се смята за най-слабо развитата в региона. В продължение на години различни групи от населението се борят за власт и ресурси, особено в северната и южната част на страната. Вековните сгради в Шибам напомнят, че нещата някога са били различни. Те са оцелели цели пет века. Днес жителите се борят да ги запазят:

"Жителите на града всъщност имат полза от сезонните дъждове. Но сега падат обезпокоителни количества дъжд. Това има своите последици за града, тъй като той е построен от глина. И постоянно се налагат реновации", обяснява Мохамед Фейзал Ба Обаид.

В късния следобед, когато температурите падат и градът се оживява, мъжете от Шибам се срещат в кафенето при голямата градска порта. Някои от тях разговарят, други пушат наргиле, а трети седят върху килима на открито и играят домино.

Войната, която опустоши Йемен, остава надалеч. Мохамед Фейзал Ба Обаид се надява това да продължи да е така: "Този град е туристическа дестинация. Той е една от най-важните туристически дестинации в Йемен. Ние гледаме на него като на съкровище. А ако имаш съкровище, си длъжен да го пазиш".