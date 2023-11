"Малък магазин на ужасите": Вижте странната коледна реклама с хищно растение вместо елха

К оледната реклама на британската верига универсални магазини John Lewis беше определена като "странна", тъй като феновете я сравниха с "Малък магазин на ужасите".

Годишната реклама на магазина беше пусната, но беше посрещната със смесени чувства.

Всяка година магазинът пуска празнична реклама, като мнозина казват, че след като бъде излъчена, Коледа може да започне.

The 2023 John Lewis Christmas advert is here 🎄 #JohnLewis #TraditionsGrow pic.twitter.com/3ZgirU6qTB

Някои обаче не са много впечатлени от последната реклама, която бе сравнена с "Малкото магазинче на ужасите". Феновете се обърнаха към Twitter, за да обсъдят последната реклама.

"Всъщност някой от творческия отдел на John Lewis е гледал "Малкото магазинче на ужасите" точно преди тяхното представяне за тазгодишната коледна реклама .... # GMB #JohnLewis.", гласеше един от коментарите.

Друг коментар гласеше: "Харесва ми рекламата, особено музиката, много смешно“, докато друг написа: „Каква, за бога, е тази реклама на John Lewis.“

John Lewis reveals Christmas advert with Venus flytrap as the star https://t.co/1Pg2RnrqsO

Всяка година John Lewis избира различна тема, като много от тях остават в историята. Тази година тя включва младо момче, Алфи, което пита баба си дали може да си купи комплект за отглеждане на коледно дърво със семена.

Той посвещава времето си на отглеждането на това, което смята, че ще бъде идеалното дърво, преди да осъзнае, че това растение всъщност е капан за мухи Snapper the Venus. То причинява пълен хаос поради това, че става твърде голямо и в крайна сметка бива изхвърлено навън на студа.

Въпреки това, Алфи не е доволен от този резултат и се чувства зле за растението, за което е прекарал толкова много време в отглеждане. След това той излиза на коледната сутрин, за да даде подарък на растението, а семейството му го последва скоро след това.

Рекламите на John Lewis са склонни да включват скрито значение, като тази е за възприемане на нетрадиционна Коледа. Шарлот Лок, директор „Клиенти“ на John Lewis, обясни: „Ние сме нация, която обича коледните традиции – от класически традиции като поставяне на елхата до развиващи се нови като изработване на наши собствени подаръци и събирания в Zoom.

„Много от нас имат свои собствени уникални празнични традиции и това ги прави още по-специални. Филмът празнува темите за семейството и развиващите се традиции и показва, че „перфектната“ Коледа е да намерите радост заедно с любимите хора, каквито и да са вашите традиции.“

John Lewis' Christmas advert is way more upbeat than people wanted it to be https://t.co/y6ujgiJd0h pic.twitter.com/OOu4qCpQsJ