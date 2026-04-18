Свят

Секс скандал разтресе „Флотилията на свободата“ на Грета Тунберг

Висш активист е обвинен в сексуално насилие над доброволци по време на мисия към Газа, докато критици определят плаването като скъпо „парти в морето“, което не помага на палестинците

18 април 2026, 21:57
„Флотилията на свободата“ на Грета Тунберг, която отплава от Барселона в неделя на поредната си антиизраелска мисия към Газа, бе разтърсена от скандал. Един от бившите лидери на организацията бе обвинен в сексуално насилие над най-малко трима доброволци, пише New York Times.

„Висш ръководител във флотилията – член на управителния комитет, най-висшият ръководен орган на организацията – е имал сексуални отношения с множество активисти по време на плаването към Газа. Не с един човек. Не с двама. С три различни лица“, заяви палестинската група „Сърцето на Фаластин“ в публикация в социалните мрежи по-рано тази седмица. „Да правиш това на кораба, докато пътуваш към нация, преживяваща геноцид, с доброволци, които са под твое ръководство... е явно нарушение на етиката и злоупотреба с власт.“ Бразилска организация идентифицира предполагаемия извършител като активиста Тиаго Авила.

„На кораб, превозващ хуманитарна помощ, се появява бразилец, развяващ пола, и единственото, което постига, е да бъде арестуван“, написа във вторник в „X“ клуб „Анти Ескерда“ (група, критикуваща левицата от лявоцентристки позиции). Организацията насочи обвиненията директно към Авила, визирайки прехващането на флотилията от израелския флот и последвалото задържане на активистите.

39-годишният Авила отплава за Газа през юни на борда на 12-местния кораб „Мадлийн“. Там той бе заснет в близки отношения с колежката си Грета Тунберг – прегърнати през раменете и гледащи се радостно – преди в крайна сметка да бъдат задържани от израелските сили и депортирани.

През септември той се присъедини към по-големия конвой от 500 активисти на Глобалната флотилия „Сумуд“. По време на това пътуване вътрешни борби в ръководството принудиха Тунберг да се оттегли от управителния комитет и да напусне основния кораб. По-късно активистката бе забелязана да влачи куфара си по тунизийско пристанище, за да се прехвърли на друг плавателен съд.

По време на това бурно плаване радиостанцията на кораба ѝ бе хакната, за да пуска песни на шведската поп група ABBA с пълна сила – явен опит за подигравка с Тунберг. Според италианския вестник „Il Manifesto“, който имаше кореспондент на борда, тогавашното решение на Тунберг да се оттегли е продиктувано от разочарование, че ръководството губи твърде много време в спорове за „вътрешни дела“, вместо да се фокусира върху ситуацията в Газа.

Тунберг не отговори на запитванията на „New York Post“ относно предполагаемото сексуално посегателство и дали то е изиграло роля за нейното напускане.

Авила, който остави съпругата и двегодишната си дъщеря в Бразилия, за да се впусне в четвъртото си плаване от юни насам (две до Газа и едно до Куба), отрече обвиненията. „Тези твърдения категорично не отговарят на истината“, заяви той пред „The Post“ в WhatsApp, докато плаваше край бреговете на Испания. „Етичната комисия разговаря с тримата споменати и те потвърдиха, че това е просто кампания за очерняне; ние сме другари и нищо не се е случило“, добави той, преди да премине към странна тирада относно досиетата „Епстийн“.

Твърденията дадоха нов коз на критиците, според които флотилията не е нищо повече от „перформативен активизъм“, в който социалистите просто се забавляват.

„В момент, когато палестинците в Газа гладуват... бихме очаквали мобилизация, която отразява уважението и сериозността на ситуацията“, остро критикува групата „Palestinian Reveals“. „Вместо това виждаме концерти, голяма сцена, музика и празнична атмосфера“, се казва още в съобщението, визиращо партито при откриването на флотилията миналия уикенд в Барселона.

Целта на флотилията е да събере 3,5 милиона долара за текущото пътуване, но списъкът с дарители не е публичен. Критиците твърдят, че малко или никакви средства всъщност достигат до Газа. „Както каза един жител на палатковите лагери в Газа: „Щеше да е по-добре да дарят парите директно, вместо да ги хвърлят в морето без никаква полза“, пише палестинският журналист Мохамед АбуСалама.

Говорител на флотилията обяви, че разследването на обвиненията в сексуално насилие срещу Авила, появили се за първи път през ноември, не е открило доказателства за неправомерни действия. „Поради липса на жалбоподател, свидетели или доказателства, нямаше основание въпросът да бъде разгледан“, заявиха от пресекипа на „Global Sumud Flotilla“. Организацията обаче намекна, че това не е единственият случай на неправомерно поведение, и разкри, че е наела „етична комисия“ от юристи след пътуванията през 2025 г., за да упражнява контрол.

„Етичната комисия е провеждала разследвания от подобен характер, несвързани с настоящите твърдения, и са предприемани дисциплинарни мерки, когато доказателствата са го налагали“, се добавя в изявлението.

Междувременно, в историите си в Instagram тази седмица, Авила не направи много, за да разсее представата за „купонясващите социалисти“. „Тук сме с 38 лодки. Вижте само!“, хвали се той пред своите 1,3 милиона последователи във видеоклип. „Вчера видяхме делфини, сега тук има кит, вижте! Прекрасно е“, възкликва той, след което сподели снимка на залеза под звуците на „Redemption Song“ на Боб Марли.

