Малдивите пред туристическа война с Индия

М алдивските острови са изправени пред бойкот от един от най-големите си източници на приходи от туризъм, след като трима от служителите им се подиграха на министър-председателя на Индия Нарендра Моди, което предизвика призиви от страна на индийски граждани и известни личности да избягват слънчевото убежище и да се насочат към местни плажове.

Спорът избухна, след като Моди публикува снимки в социалната платформа X, на които се гмурка и се разхожда по плаж в Лакшадвип - южна индийска островна верига в Лакадивско море, край бреговете на Керала.

Incredible India 🇮🇳



PM Modi visited Beautiful Islands and beaches of Lakshadweep today during his official visit



He Said I Invite Indians who visit other

Nation to come & explore the beauty of it 🏝



Lakshadweep & Andaman Island is enough to match Maldives if devloped fastly pic.twitter.com/rXxg1vnYNs