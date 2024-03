"Магнитният хълм": Феноменът, който шокира учените и не признава гравитацията

Г одини наред учените са объркани от странно явление, случващо се по хълмовете на Ладак. Когато превозните средства са паркирани на неутрална предавка, те необяснимо се движат нагоре със скорост от 10-15 км/ч. Този феномен е част от привлекателността на "Магнитния хълм", разположен на спираща дъха надморска височина от 4267 метра над морското равнище. Независимо от научните обяснения, "Магнитният хълм" пленява туристите, привличайки ги към местоположението си дори без гравитационната аномалия.

Посетителите се тълпят, за да се потопят в уединението на хималайския пейзаж, да правят снимки или просто да се наслаждават на спокойната среда.

Достъпът до "Магнитния хълм" не е лесен, като се има предвид надморската му височина от 4267 метра. Разположен на 27 километра от град Лех, той се намира по протежение на магистрала “Сринагар-Лех”. Въпреки това, можете да вземете автобус или такси, за да стигнете до това отдалечено място. Местността поддържа митични вярвания сред местните жители, които го смятат за път, свързващ небето и земята. Селяните традиционно вярват, че заслужилите хора могат да се изкачат на хълма, докато други остават долу. "Магнитният хълм" посреща посетители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но феноменът, противопоставящ се на гравитацията, е най-ясно изразен между 8 сутринта и 5 следобед. Препоръчителното време за посещение е между юни и септември, осигурявайки оптимални метеорологични условия за пътуващите да изследват "Магнитния хълм".

Туристите могат да се насладят напълно на изживяването. Уникалната среща с "Магнитният хълм" е ексклузивна за тези, които го посещават между юни и септември. Отвъд магнитната аномалия, посетителите могат да се насладят на зашеметяващи пейзажи, докато изпитват илюзия, че се противопоставят на гравитацията. Различни теории заобикалят този феномен. Местните гледат на атракцията като на „врата към рая, където Бог привлича достойните“. Учените приписват феномена на мощна магнитна сила, която влияе върху състоянието на превозните средства, карайки ги да се движат нагоре.

Мощните магнитни сили дори са накарали ръководителите на полети да се отклоняват от района. В резултат на това Магнитния хълм създава естествени оптични илюзии, карайки превозните средства да изглеждат сякаш се издигат.

Околността около хълма предлага допълнителни атракции за желаещите, музеят Hall of Fame се намира на около 23 км, а на 27 километра се намира град Лех. Заобиколен от безплодни планини, хълмът граничи с река Синдху на изток.