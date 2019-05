С ъботният грандиозен финал на „Евровизия” в Тел Авив предизвика много коментари по различни направления.

Една от най-обсъжданите теми преди и след края на финала на песенния конкурс със сигурност беше присъствието на поп дивата Мадона.

На сцената в „Експо Арена” тя изпълни две песни, една от които беше 30-годишния ѝ безусловен хит – Like a Prayer.

Живото изпълнение със сигурност не беше една от най-впечатляващите вокални изяви на американската певица, но видеото, публикувано няколко дни по-късно от официалните ѝ профили в социалните мрежи звучеше далеч по-различно.

Madonna came to Eurovision and gave the worst performance of the night, by quite a margin. And yet, if you look it up on youtube you wouldn't have a clue why everyone was complaining. it seems that there is a bit of post-truth going on, so I thought I'd set the record straight. pic.twitter.com/mtjZHTMNYk — Andrew Brook (@AndrewBrookLdn) 20 май 2019 г.

Публикуваното видео с корекции предизвика голяма вълна недоволство от страна на потребителите в социалните мрежи, голяма част от които гледали изпълнението по време на излъчването на финала на „Евровизия”.

Преправеното вокално изпълнение на Мадона даде повод на хората да се пошегуват с поп дивата и да залеят социалните мрежи с куп забавни колажи.

Други нейни почитатели пък скочиха да защитават любимата си изпълнителка.

I don’t know why people are shitting on #Madonna’s #Eurovision performance! I LOVE IT!! Felt like a two song mini concert! And she sounded great! And YOU KNOW I always keep it 100 - even when it comes to my all time fave, M! https://t.co/LJxxVQ9yjV — Perez (@ThePerezHilton) 19 май 2019 г.

„Не разбирам защо всички се отнасят толкова негативно към изпълнението на Мадона на „Евровизия”. АЗ ГО ОБИЧАМ! Почувствах се като на мини концерт. А тя звучеше чудесно! И знаете ли, винаги съм обективен, дори и когато се отнася за моята любима, М!”, пише известният американски блогър Перез Хилтън.

In defense of #MadonnaEurovision - having seen her live many times, she was having difficultly finding pitch due to her in-ear mix. Happens to the best of us. That arrangement was very sparse and I imagine sounded a mess from the stage. She’s a legend. Don’t come for the Queen. — Darren Hayes (@darrenhayes) 19 май 2019 г.

„В защита на Мадона трябва да кажа, че съм я виждал много пъти да пее на живо и почти винаги е имала трудности с някои тонове заради несъответствие със звука от слушалката. Случва се и на най-добрите. Сцената беше изключителна, но предполагам, че публиката може да е чувала нещо съвсем различно. Тя е легенда. Не говорете срещу Кралицата!”, казва Дарън Хайс, певец и текстописец.

Някои потребители шеговито сравняват изпълнението на поп дивата с това изпълнение от кастинг на британския „Х-фактор”.

Germany and UK shouldn’t be too sad bc at least they were better than Madonna #eurovision — kate🇮🇹 (@kctheriine) 19 май 2019 г.

Друг потребител пък казва, че Великобритания и Германия, които завършиха на едни от последните места в надпреварата, не трябва да се притесняват, защото все пак са се представили по-добре от Мадона.

