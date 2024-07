Лили Алън се присъедини към OnlyFans, ще продава снимки на краката си

Л или Алън се присъедини към OnlyFans, за да продава снимки на краката си - таксувайки абонатите $10 на месец.

Певицата сподели видео, показващо пръстите на краката си до фонтана "Ди Треви" в Рим, в историята си в Instagram във вторник вечерта.

Връзка с надпис „la dolce feeta“ отведе последователи към нейния акаунт OnlyFans – където игрите на думи продължават.

Нейното потребителско име е Lily Allen FTSE500 и нейната биография гласи „просто потапям пръстите си“, докато скорошна публикация е озаглавена „едноличен търговец“.

OnlyFans е онлайн платформа, известна със съдържание за възрастни, където феновете плащат на създателите за техните снимки и видеоклипове.

39-годишната Алън за първи път говори за идеята да продава снимки на краката си в епизод на Miss Me?, подкаста, който тя води с Микита Оливър.

Тя каза, че нейният педикюрист ѝ е казал, че има "рядка" оценка от пет звезди на WikiFeet, сайт, където потребителите оценяват краката на хората.

„Краката ми са оценени доста високо в интернет.“

Lily Allen has revealed she has joined OnlyFans to sell pictures of her feet after receiving a five-star rating on the foot-ranking website WikiFeet.



READ MORE: https://t.co/t4J0l9QKkW pic.twitter.com/q5riRcnD4g