Лили Алън: Децата тотално съсипаха музикалната ми кариера

Л или Алън каза, че двете ѝ деца я „завършват“, но „тотално съсипали“ музикалната ѝ кариера.

38-годишната британска певица споделя две дъщери - 11-годишната Етел Мери и деветгодишната Марни Роуз - с бившия си съпруг Сам Купър.

Lily Allen says 2 kids ‘totally ruined’ her music career: No, you can’t have it all https://t.co/eiEiOjqJna pic.twitter.com/4lYOhW2gsI — New York Post (@nypost) March 13, 2024

На въпрос дали трябва да преосмисли кариерата си, след като има деца, Алън шеговито каза: „Да, децата ми съсипаха кариерата ми“.

„Обичам ги и те ме допълват, но от гледна точка на попзвездата, те напълно го съсипаха“, добави тя, говорейки в подкаста на Radio Times.

Алън, която е дъщеря на актьора Кийт Алън и филмовия продуцент Алисън Оуен, каза, че е избрала да направи крачка далеч от светлината на прожекторите, за да се съсредоточи върху отглеждането на дъщерите си, след като се е чувствала, че собствените ѝ родители са били „доста отсъстващи“, докато е растяла.

Lily Allen Explains Why Having Children 'Totally Ruined' Her Career https://t.co/AlgihB06Vr — HuffPost (@HuffPost) March 13, 2024

„Наистина се дразня, когато хората казват, че можете да имате всичко, защото, честно казано, не можете“, каза тя.

„Някои хора избират кариерата си пред децата си и това е техен прерогатив, но моите родители доста отсъстваха, когато бях дете. Чувствам, че това остави някои неприятни белези, които не желая да повторя върху моя.

„Избрах да се отдръпна и да се концентрирам върху тях. Радвам се, че го направих, защото мисля, че са доста добре закръглени.“

Lily Allen has said her two children "complete" her but having them "totally ruined" her music career



Read more 🔗https://t.co/PI6Lwcf23u — Sky News (@SkyNews) March 12, 2024

След като бързо се изстреля към славата през 2006 г. с издаването на нейния сингъл "Smile", който стана номер едно в класациите на Обединеното кралство, Алън си взе почивка от музиката след издаването на албума Sheezus през 2014 г., като издаде последния си албум No Shame, четири години по късно.

Тя отново влезе в заглавията през 2020 г., след като се появи новината за брака ѝ с актьора от "Stranger Things" Дейвид Харбър в Лас Вегас.

Певицата оттогава се насочи към актьорството, появявайки се в пиесата "2:22 A Ghost Story" в лондонския Уест Енд, за която получи номинация за наградата Olivier през 2022 г.

