Уволниха американска учителка заради профил в OnlyFans

П реподавателката от Аризона Рейчъл Долезал е била отстранена от учителския си пост заради съдържание, публикувано в профила ѝ в OnlyFans.

Долезал, която през 2016 г. законно е променила името си на Нкечи Диало, е преподавала в начално училище в Аризона от август 2023 г., съобщи „Гардиън“. .

„Тя беше уволнена тази седмица, след като акаунтът ѝ в OnlyFans беше доведен до знанието на окръга, тъй като публикациите ѝ противоречат на политиката ни за използване на социалните медии от служители на окръга и на етичната политика на персонала", заяви Джули Фарбарик, директор за връзки с възпитаниците и общността.

Акаунтът е бил свързан в публичния профил на Диало в Instagram.

"Научихме за публикациите на г-жа Нкечи Диало в социалната мрежа OnlyFans едва вчера следобед. Тя вече не е служител на училищния район Catalina Foothills“, добави Фарбарик.

