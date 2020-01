Блясък и мода на червения килим в Лос Анджелис

Т ийн сензацията Били Айлиш, рапърката Лизо и рапърът Лил Нас Екс грабнаха първите "Грами" на церемонията по връчването на наградите в Лос Анджелис, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес.

Били Айлиш спечели всички четири големи награди "Грами" - за албум, песен, запис на годината и най-добър нов изпълнител.

Осемнайсетгодишната Айлиш получи отличия за дебютния си студиен албум When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, а сингълът й "Bad Guy" бе обявен за запис на годината и песен на годината.

Рапърката Лизо спечели три награди "Грами", а кънтри рапърът Лил Нас Екс спечели две за песента "Old Town Road".

Церемонията в спортния комплекс "Стейпъл сентър" се откри под шока от новината за смъртта на баскетболната икона Кобе Брайънт, който загина при катастрофа на хеликоптер вчера.

Десетки негови почитатели се бяха събрали да му отдадат почит пред прочутата арена, където Кобе Брайънт дълги години е играл за екипа си Лос Анджелис Лейкърс.

"Тази нощ посвещаваме на Кобе", обяви поп звездата Лизо, излизайки на сцената, за да открие церемонията, предаде Ройтерс.

Фаворитът на 62-то издание на наградите "Грами" Лил Нас Екс получи първия си приз "Грами" за видеоклипа на Old Time Road.

Бившата първа дама на САЩ Мишел Обама получи "Грами" за звукозапис за аудиокнигата си, наречена "Моята история".

