Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

11 септември 2025, 11:42
Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.   
Източник: GettyImages

Днес се навършват 24 години от терористичните атаки на 11 септември, глобална трагедия, която разтърси света. От 2977 жертви на този ужасен ден 67 са британци, а гражданите на Обединеното кралство съставляват втория по големина брой жертви след САЩ.

Както всяко голямо световно събитие, кралица Елизабет II е силно засегната от него. Но

11 септември 2001 г. донесе със себе си и една много лична трагедия за Нейно Величество,

когато близкият приятел и довереник на кралицата Хенри Хърбърт – известен като „Порчи“ – почина внезапно, пише Daily Mail.

Embed from Getty Images

В бестселъра си „Palace Papers“ журналистката и кралски експерт Тина Браун обсъжда как кралицата е следила събитията от 11 септември от Балморал, преди да получи опустошителната новина за Порчи. „Кралицата рядко гледаше телевизия следобед, освен ако не беше конно състезание.

Но

на 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк.

Последният път, когато тя беше видяла нещо подобно на разрушението на Световния търговски център, беше по време на Блица“, пише Браун.

Тя продължи: „Кошмарните сцени на терористичната атака съвпаднаха с телефонно обаждане, което донесе на кралицата опустошителни лични новини. 77-годишният граф на Карнарвън, Порчи, беше претърпял фатален инфаркт в замъка Хайклер. Съпругата му Джини Уолоп каза, че и Карнарвън е гледал отразяването на атаките. Той се развълнувал и се сринал на пода и починал в линейката натъп за болница“.

Смъртта на Порчи напомняше за внезапната кончина на принцеса Даяна, малко повече от четири години по-рано,

когато за пореден път „магическата отдалеченост на Балморал беше пронизана от неизбежна човешка болка“, както я описа Браун. Тя написа: „Нямаше да има повече бурни обаждания от Порчи по мобилния ѝ телефон, за да озарят скучните следобеди. Множество човешки загуби от другата страна на Атлантика се сблъскаха със собствената интимна скръб на кралицата у дома, но общественият ѝ дълг като суверен ѝ позволи малко време за личен траур“.

След реакцията си на смъртта на Даяна, кралското семейство си беше научило уроците как да реагира на големи световни събития и това беше шанс да покаже „по-грижовна и отзивчива монархия към съюзниците на Великобритания“. Браун каза: „Поуките от смъртта на Даяна бяха научени. Нямаше как да се скрие от историята в Балморал“.

На следващия ден гвардейците от Колдстрийм маршируваха по Мола под звуците на американския военен композитор Джон Филип Соуза. „Почитта към загиналите в двора на двореца започна със „Знамето, обсипано със звезди“, изпълнено пред хиляди опечалени американски емигранти, събрали се пред двореца“, каза Браун. След това

кралицата отлетя за Лондон, за да изкаже съболезнования на американския посланик Уилям Фариш

и да присъства на възпоменателната служба в катедралата „Свети Павел“.

Embed from Getty Images

Браун пише: „Принц Филип чете вълнуващо от Посланието на Свети Павел до римляните: „Ако Бог е с нас, кой може да бъде против нас?“ Официалното признание за трагедията на Америка беше едновременно емоционално и дипломатически перфектно“.

От 2001 г. насам членовете на кралското семейство се присъединяват към британското правителство, за да отбележат големи годишнини от трагедията. Две години след атаките принцеса Ан открива Мемориалната градина на 11 септември на площад Гросвенър, която е посветена на британските жертви и включва част от Северната кула, заровена под градината.

Тя е заобиколена от дъбова пергола и павилион, на които пише: „Скръбта е цената, която плащаме за любовта“, част от послание на покойната кралица, прочетено на възпоменателна служба в Ню Йорк една седмица след атаките. На церемонията принцеса каза на семействата, че се надява да намерят „красота, спокойствие и простор“ в градината.

По време на пътуване до Ню Йорк през 2010 г., кралицата посещава Кота Нула,

където полага венец и се срещаа с членове на семейството и служители на службите за спешна помощ.

През 2011 г. принц Чарлз се присъединява към тогавашния премиер Дейвид Камерън на церемония в Мемориалната градина, където и двамата полагат венци за британските жертви, за да отбележат 10-ата годишнина от атентатите.

За 20-ата годишнина покойната кралица изпраща послание до американския народ, което гласи: „Докато отбелязваме 20-ата годишнина от ужасните атаки на 11 септември 2001 г., моите мисли и молитви, и тези на моето семейство и цялата нация, остават с жертвите, оцелелите и засегнатите семейства, както и с първите реагиращи и спасителите, призовани на служба в този ден. Посещението ми на мястото на Световния търговски център през 2010 г. е дълбоко запечатано в паметта ми“.

Източник: Daily Mail    
кралица Елизабет II лична трагедия атентати 11 ептември Ню Йорк САЩ смърт Порчи Хенри Хърбърт граф Карнарвън
