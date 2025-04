Кръщелникът на кралица Елизабет II почина на 79 години

Л орд Чарлз О'Хейгън, кръщелник на покойната кралица Елизабет II, почина на 79-годишна възраст след получено нараняване на главата.

Консервативният политик два пъти е бил член на Европейския парламент (ЕП), представлявайки Девън – първо в периода 1973–1975 г., а след това от 1979 до 1994 г.

