„Имам късмет, че съм жива“ - Лейди Гага със смразяващо признание

М узикалната и кинозвезда Лейди Гага казва, че има късмет, че е жива. Изпълнителката на „Poker Face“ разкри, че е приемала стабилизатори на настроението, за да лекува психичното си здраве, докато е снимала „Роди се звезда“ през 2017 г., и че по-късно е преживяла психотичен срив, пише New York Post.

„Направих „Роди се звезда“ на литий“,

казва 39-годишната носителка на „Грами“ пред Rolling Stone в интервю, публикувано в четвъртък.

Според Mayo Clinic литият се използва за лечение на мания, която е част от биполярното разстройство, както и за намаляване честотата и тежестта на маниакалните епизоди. Гага никога не е оповестявала публично диагноза.

Малко след като тя и партньорът ѝ на екрана Брадли Купър приключват снимките на музикалния филм от 2018 г., Гага започва световното си турне Joanne World Tour. То продължава от август 2017 г. до февруари 2018 г., и именно тогава носителката на „Грами“ преживява своя психичски срив.

„Имаше един ден, в който сестра ми ми каза: „Не виждам повече сестра си“. И аз отмених турнето“,

споделя изпълнителката на „Bad Romance“. „Имаше ден, в който отидох в болница за психиатрична помощ“. „Трябваше да си дам почивка“, продължава тя. „Не можех да правя нищо... напълно се сринах. Беше наистина страшно. Имаше момент, в който не мислех, че мога да се подобря“.

Лейди Гага обаче получава нужната ѝ помощ и вече се чувства по-добре, когато „Роди се звезда“ получава осем номинации за 91-вите награди „Оскар“ през 2019 г. Тя печели наградата за най-добра оригинална песен за „Shallow“.

„Чувствам се наистина късметлийка, че съм жива“,

признава Гага. „Знам, че звучи драматично, но знаем как може да се развие това“.

Изпълнителката на „Born This Way“ сега се смята за „здрав, цялостен човек“ и отдава заслуга на годеника си, Майкъл Полански, за това, че ѝ е помогнал да стигне до този момент. Гага и 42-годишният Полански започват да се срещат през 2020 г. Той предлага брак на поп звездата през април миналата година. „Да бъда влюбена в някого, който се интересува от истинската мен, направи огромна разлика“, споделя тя. „Това, което той видя, беше човек, който се чувства много далеч от това, което трябва да бъде“.

„Той искаше да се грижи за мен. И никога не съм била обичана по този начин“, добавя Гага за годеника си.

„Животът ми беше сериозен за него. Не беше купон. Той ми помогна да видя, че животът ми е ценен“.

В друга част от разговора си с Rolling Stone, изпълнителката на „Fame Monster“ говори за провала на Joker: Folie à Deux в боксофиса. Гага участва в продължението на „Жокера“ от 2024 г. заедно с Хоакин Финикс, а филмът получи слаби реакции от фенове и критици.

„Не бих казала, че останах напълно невъзмутима“, коментира тя за лошия прием. „Забавно е, почти се притеснявам да споделя реакцията си. Но истината е, че когато започна да се случва, се разсмях. Защото просто ставаше все по-необуздано. Когато отнеме време нещо да се разсее, това може да е малко по-болезнено“, добавя Гага. „Само защото вложих много от себе си в него“.