Лейди Гага постави усмивка с червило върху „Мона Лиза“ (ВИДЕО)

Л ейди Гага се изправи лице в лице с „Мона Лиза“ в Лувъра и постави усмивка с червило върху лицето ѝ в нов видеоклип, публикуван от певицата и френския музей.

Американската дива, която участва в новия филм за „Жокера“, се превъплъти в образа на Харли Куин, за да направи малък „вандализъм“ с червило върху шедьовъра на Леонардо да Винчи, за да популяризира новата изложба на Лувъра - „Фигурите на глупака“, която също като филма се открива следващия месец.

Лейди Гага се промъква през нощта в парижкия музей с червена перука, пеейки песен, композирана специално за видеото, което беше публикувано в профилите ѝ в Instagram и TikTok.

Тя се озовава с очи в очи с „Мона Лиза“, преди да нарисува клоунска усмивка с червило върху защитното стъкло пред нея. Когато се отдръпва, от окото на звездата пада сълза, изписана с черна спирала.

Запитан за разумността на насърчаването на подобни жестове в момент, когато картините редовно са атакувани в музеите от активисти за климата, Лувърът настоява, че видеото е „чисто измислено“ и е почит към Леонардо, който е бил обсебен от усмивката.

#HARLEQUIN. 1 DAY 13 HOURS ♥️



This album is going to change me omfgggggggggggggggggg her vocals sound incredible and the visuals are next level!!!#HARLEQUIN The Joker 2 Companion Album By Lady Gaga Drops This Friday (Sept 27th) pic.twitter.com/Kg81UgnQ9T