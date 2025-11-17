Любопитно

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Звездата от хитовия ситком „Двама мъже и половина“ става лейди Фредерик Уиндзор, след като през 2009 г. се омъжва за лорд Фредерик

17 ноември 2025, 12:00
Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди
Източник: Getty Images

М нозина смятат, че Меган Маркъл е първата актриса, дръзнала да прекрачи прага на британското кралско семейство. Истината обаче е друга. Далеч преди Меган световните медии вече са писали за друга талантлива актриса, която се свързва с аристокрацията – Софи Уинкълман.

Звездата от хитовия ситком „Двама мъже и половина“ става лейди Фредерик Уиндзор, след като през 2009 г. се омъжва за лорд Фредерик – син на принц и принцеса Майкъл от Кент и първи братовчед на покойната кралица Елизабет II.

„Животът им е пълен ад“ – снаха на британското кралско семейство с откровени признания

За разлика от Меган Маркъл обаче, на Софи не ѝ се налага да прекрати кариерата си. Напротив – тя продължава да работи в киното и театъра, като умело балансира между актьорството и кралските ангажименти.

  • От Лондон до Холивуд – и обратно

Родена през 1980 г. в Лондон, Софи Уинкълман учи в известния Кеймбридж, където се изявява активно в театралните трупи. Позната е с участията си в „Хрониките на Нарния“, „Пепеляшка“, „Пийтър Пан на живо!“ и редица британски продукции.

Големият ѝ пробив в САЩ идва с „Двама мъже и половина“, където си партнира с Аштън Къчър и добива световна популярност.

След сватбата си през 2009 г. младото семейство се мести в Лос Анджелис, за да може Софи да продължи професионалния си път. Там, през 2013 г., се ражда първата им дъщеря – Мод Уиндзор, 54-а в линията за наследяване на трона.

Името ѝ е избрано в чест на кралица Мод от Норвегия – дъщеря на крал Едуард VII и символична фигура за фамилията.

През 2016 г., вече завърнали се Обединеното кралство, Софи и Фредерик посрещат втората си дъщеря – Изабела.

  • Близки връзки с престолонаследниците

Семейството Уиндзор поддържа топли отношения с принц Уилям и Кейт.

Двете дъщери на Софи и Фредерик учат в едно и също училище с принц Джордж и принцеса Шарлот, а актрисата разказва в интервю за Hello! за първата им среща:

„Бяхме поканени на чай в двореца Кенсингтън точно преди раждането на принцеса Шарлот. Мод и Джордж се разбраха чудесно. Той е изключително умно момче и проговори много рано.“

Софи присъства на редица големи събития – от кралски тържества на балкона на Бъкингамския дворец до сватбата на Уилям и Кейт, както и на тази на лейди Габриела Уиндзор, на която дори изпълнява вокален номер.

  • Тежката катастрофа, която променя живота ѝ

През 2017 г. животът на актрисата взема драматичен обрат. При тежък челен сблъсък тя получава сериозни травми – счупване на гръб и крак. Катастрофата става, след като автомобилът, в който пътува, завива рязко, за да избегне елен.

Въпреки тежките наранявания лекарите прогнозират пълно възстановяване, а Софи демонстрира изключителна сила и оптимизъм.

Самата тя признава, че преживяването я е направило по-близка до семейството и още по-ангажирана с благотворителност.

През 2020 г. Уинкълман става кралски патрон на Фондацията за детска хирургия, а година по-късно – първата жена патрон на инициативата „Подкрепа за училище и дом“.

През 2022 г. тя представя специалния благотворителен апел на BBC Radio 4, а през февруари 2025 г. участва като говорител в конференцията на Алианса за отговорно гражданство, където заедно с личности като Джордан Питърсън, Найджъл Фараж и Питър Тийл дискутира теми за общественото лидерство и образованието.

  • Актриса, аристократка, майка – и вдъхновение

Софи Уинкълман е едно от доказателствата, че животът в кралското семейство може да бъде и различен – по-близък до реалността, по-свободен и далеч по-нормален, отколкото си представяме.

Тя успешно съчетава актьорството, майчинството и благотворителността, като същевременно остава естествена, дискретна и стилна – качества, които я правят една от най-симпатичните фигури в разширената британска кралска фамилия.

Софи Уинкълман Британско кралско семейство Актриса Лейди Фредерик Уиндзор Кралски ангажименти
Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Мистерия във Варна: Автомобил изненадващо се озова в подлез

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

Дженифър Лопес открадна шоуто в рокля, подчертаваща всяка извивка

Румен Спецов е вписан като особен управител на

Румен Спецов е вписан като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас"

Скандалът със „златната тоалетна": Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Скандалът със „златната тоалетна": Най-сериозната криза за Зеленски от началото на войната

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Как да се лекувате в чужбина: Пълен наръчник от НЗОК

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 19 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 21 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 16 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 17 часа

