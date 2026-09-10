Дръзка пладнешка кражба: Издирват обирджия, нахлул в имение на Куентин Тарантино

П олицията издирва крадец след опит за дръзка обир по никое време в имение в Холивуд Хилс, за което се съобщава, че е собственост на легендарния режисьор Куентин Тарантино, съобщи The Post.

Тайнственият мъж е бил забелязан да пробива път към втория етаж на триетажната къща над „Мълхоланд Драйв“ в сряда следобед, информират от органите на реда.

Градинарят на имота съобщава, че е видял заподозрения, описан като около 35-годишен мъж, облечен с черна блуза с дълъг ръкав и черен панталон.

Quentin Tarantino's luxe Hollywood Hills mansion targeted by mystery black-clad burglar https://t.co/jlcjmF9XZc pic.twitter.com/2FhfrRrBsI — New York Post (@nypost) September 9, 2026

Докато полицията пристигне на мястото, нищожният обирджия вече е успели да избяга.

Служителите на реда са претърсили цялата къща, но не са успели да го открият.

Все още не е ясно дали натрапникът е задигнал някакви ценности, както и дали е имало някой вътре в имението по време на опита за влизане с взлом.

Първоначалните информации идентифицират резиденцията като потенциална собственост на Тарантино, но това все още не е официално потвърдено.