Куентин Тарантино се ожени за дългогодишната си приятелка Даниела Пик. Двойката направи сватбата в Лос Анджелис.

Изборът на булката бе традиционната бяла рокля с деколте, бял воал с красива тиара, а Тарантино изглеждаше стилно в черен костюм.

Двойката позира за една от сватбените снимки на фона на красива стена от бели цветя.

55-годишният Тарантино и 35-годишната Пик, която е с израелски произход и се занимава с мода, събраха само най-близките си хора по време на пищната церемония, както и на партито след това.

Двамата се срещат през 2009 г., докато Тарантино промотира филма Inglorious Basterds. Те обаче се сгодяват през 2017 г. Once Upon A Time in Hollywood с участието на Брад Пит, Леонардо ди Каприо и Марго Роби.

Бракът на Тарантино с Пик е първи за него. Досега 55-годишният режисьор твърдеше, че между семейството и работата е направил избор в полза на работата.

Въпреки подготовката на сватбата, Тарантино продължава да работи. Дни преди щастливото семейно събитие, Куентин започна работа по новата филмова лента

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .