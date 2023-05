Да откриеш подземен град в мазето си: Древната находка Деринкую

Н ай-големите археологически открития понякога се правят съвсем случайно. Но какво ще кажете ако откриете отдавна изгубен град, събаряйки стена в мазето си. Ето как е открит

древният град Деринкую в Турция.

Историческият регион Кападокия в Турция е пълен с древни чудеса и е дом на невероятен брой очарователни подземни градове, най-големият от които е многоетажният Деринкую. Спускащ се на над 200 фута под земята, с множество скрити врати в дворовете на приземните къщи, градът се смята, че е бил достатъчно голям, за да приюти около 20 000 жители в разцвета си. Но как е възникнало това древно подземно място? Отговорът е доста изненадващ...

Крие се в мазето

Градът е открит през 1963 г., когато един човек събаря стена в мазето си, докато ремонтира дома си, и открива мистериозен тунел, който води до друг и още един след него. В крайна сметка се оказва, че необичайната тунелна мрежа е част древния град Деринкую, с дълбочина 18 етажа, съобщава Metro. Предполага се, че е създаден около VIII-ми или VII-ми век пр.н.е. Aрхеолозите смятат, че пещерите са издълбани на ръка в меката вулканична скала. Подземният град, е подходящ за обитаване от хора, дълбоката вентилационна шахта се смята, че е действала като кладенец за вода, а мрежата от комини осигурявала циркулация на въздуха. Твърди се, че градът е имал конюшни за животните, църкви, училище и дори винарни, и всичко това се е построено под земята. И ако откривателят му избира да остане анонимен, то град Деринкую определено се е превърнал в атрактивно място както за археолози, така и за туристи. Според археолозите от турския департамент по култура Деринкую е еволюирал, подобно на „колония мравки, но създадена от човека“, от първоначалната си употреба като складово съоръжение до огромна подземна цивилизация, достигайки своя връх около византийския период (около 395 г. сл. н. е. до 1453 г. CE). Проучванията показват, че много различни народи може да са се укривали в тайния град през вековете. Въпреки че първоначалните му жители били фригийци, древна индоевропейска цивилизация, се смята, че по-късно е приютявал ранните християни, които бягали от преследванията от римляни и след това от мюсюлмани по време на арабско-византийските войни между 7-ми и 11-ти век. Деринкую вече е отворен за посещение, въпреки че само около 10% от града е достъпен за посетителите. Очарователен поглед върху древните култури и начин на живот, този таен град е една от най-завладяващите археологически находки в Турция и все още не можем да повярваме, че всичко това се крие точно зад стената на нечие мазе!

Камъните в Джорджия, САЩ

Докато някои теологични таблици произлизат още от древността, камъните в Джорджия са издигнати през 1980 г., но са не по-малко мистериозни. Американската версия на Стоунхендж е изградена от огромни гранитни плочи, високи близо 5 метра и тежащи 20 тона. Написаното на осем езика - по един за всеки камък - изглежда като ръководство за Армагедон в 10 стъпки на английски, испански, суахили, хинди, иврит, арабски, китайски и руски. Но как се е появил този мистичен паметник? Поръчани са от някой, използващ псевдонима Робърт К. Кристиан от името на анонимна „малка група лоялни американци“, камъните са предназначени да функционират като компас, календар и часовник. На каменоделците, инструктирани да ги построят, им е казано, че трябва да могат да издържат на катастрофални събития, отчасти защото съдържат подробни инструкции за възстановяване на цивилизацията след апокалипсис. Паметникът обаче е мистериозно бомбардиран в ранните часове на 6 юли 2022 г. от неизвестни лица. Видеозапис от камера за наблюдение, публикуван от Бюрото за разследване на Джорджия, показва експлозията и сребрист седан, който напуска местопроизшествието малко след детонацията. Въпреки че извършителите и техните мотиви все още остават загадка, мнозина от години твърдят, че нямат доверие към паметника. Експлозията причинява непоправими щети на безопасността и стабилността на камъните и тъй като ремонтите щели да достигнат стотици хиляди долари, Бюрото за разследване на Джорджия (GBI) взима решение да разруши камъните изцяло "от съображения за безопасност", публикувайки снимка в Twitter на камъните, превърнати в развалини и прах. Американският Стоунхендж може да е паднал, но причината, поради която този се е появил и е бил унищожен, са мистерии, които може никога да не получат отговор.

