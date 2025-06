Арнолд Шварценегер шокиран от голата сцена на сина си в „Белият лотос“

А рнолд Шварценегер остана слисaн, когато видя сина си Патрик гол в сериала „Белият лотос“.

Легендарният актьор призна, че е бил шокиран, когато за първи път гледал сцената с участието на 31-годишния Патрик Шварценегер в третия сезон на хитовия сериал. Двамата обсъдиха този момент, както и кариерите си в Холивуд, в нов епизод на поредицата „Actors on Actors“ на Variety, излъчен на 3 юни.

Patrick Schwarzenegger says he once considered using an alias to escape the nepotism that comes with his father’s last name: “It took me a while to get to a point where I didn’t feel like I was living in your shadow.” #ActorsOnActors pic.twitter.com/kl5vJ5zZ7N