Арнолд Шварценегер с неловко изказване заради гола сцена на сина си

А ктьорът и политик Арнолд Шварценегер публикува в официалния си профил в Instagram снимка, на която е заедно със сина си Патрик Шварценегер на премиерата на третия сезон на „Белият лотос“ в Холивуд. Toй използва възможността в описанието да обсъди вече многократно обсъжданата гола сцена на своя наследник в първия епизод на сериала.

„Какво шоу! Бих могъл да твърдя, че съм изненадан да разбера, че той има гола сцена, но какво да кажа - ябълката не пада далеч от дървото“, написа бившият губернатор на Калифорния.

На Арнолд Шварценегер не му е чуждо да се появява на екрана гол. Спомняте ли си сцените с пътуване във времето във франчайза „Терминатор“?

