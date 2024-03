Крис Мартин и Дакота Джонсън се сгодиха след 6-годишна връзка

К рис Мартин е в рая с Дакота Джонсън.

Вокалистът на Coldplay е поискал ръката на актрисата „преди известно време“, според Mirror.

„Те са увлечени един от друг от първия ден, така че предприемането на тази следваща стъпка беше неизбежно“, твърди източник пред изданието. „Те не бързат да планират сватбата, а просто се наслаждават да направят своя ангажимент официален.“

Съобщава се също, че двойката има одобрението на бившата съпруга на Мартин, Гуинет Полтроу, която миналия октомври каза, че е „добра приятелка“ с Дакота и я описа като „очарователен, прекрасен човек“.

Двойката е във връзка от 2017 г., но за кратко се раздели през 2019 г. Джонсън, дъщерята на актьора Дон Джонсън и номинираната за "Оскар" актриса Мелани Грифит, предизвика слухове за годеж през 2020 г., когато беше снимана с голям изумруден пръстен на левия си безименен пръст.

Въпреки че се стремят да държат връзката си далеч от светлината на прожекторите, 34-годишната Джонсън се възхити на децата на Мартин и Полтроу в интервю за Bustle, публикувано тази седмица.

„Обичам тези деца, сякаш животът ми зависи от това. С цялото си сърце“, каза тя, имайки предвид дъщерята на бившата двойка, Епъл, на 19, и сина, Моузес, на 17.

Джонсън също разкри, че е „отворена“ да има собствени деца.

„Стигнах до това място, където наистина искам да изпитам всичко, което животът може да предложи“, обясни актрисата от „50 нюанса сиво“.

