„Най-лошият момент в живота ми“: Дакота Джонсън разкри труден етап в кариерата си

М ного зрители бяха тъжни, когато сериалът „Офисът“ слезе от ефир след девет сезона през 2013 г., а сега една от актрисите в него сподели колко неприятни са били финалните му снимки.

По време на скорошен епизод на „Късна нощ със Сет Майерс“, Дакота Джонсън стигна толкова далеч, че шеговито нарече преживяването „най-лошият момент в живота ми“.

„Толкова много ми харесваше това шоу и един ден ме попитаха: „Искаш ли да бъдеш на финала на сериала?“ и казах „Разбира се“, мислейки си, че ще се появя за около половин ден“, каза тя. „Бях там в продължение на две седмици.“

Когато Майерс се чудеше дали хората на снимачната площадка били „супер тъжни“ за края на сериала, Джонсън си спомни, че вибрациите са били неприятни.

