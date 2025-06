Кралско напрежение: Уилям пое полка на Хари и пусна язвителна шега (СНИМКИ)

П ринц Уилям сякаш направи едва доловим намек към по-малкия си брат – принц Хари – по време на кралско посещение в полк, с който Хари е бил тясно свързан в миналото.

Случката се разигра в сряда, 4 юни, когато 42-годишният престолонаследник посети Армейския въздушен корпус (Army Air Corps – AAC) в Уотишам, графство Съфолк. Това бе първата му визита в полка, откакто през май 2024 г. крал Чарлз го назначи за главнокомандващ на AAC.

