„Една от най-опасните професии": Принц Уилям с емоционална почит след смъртта на рейнджъри

П ринцът на Уелс отдаде почит на рейнджърите, които посвещават живота си на опазването на дивата природа, след трагичната смърт на двама скаути в Мозамбик.

Домингос Дауде и Фернандо Паоло Уирсоне бяха убити миналата седмица при нападение в специалния резерват "Ниаса", съобщиха от организацията Обединени за дивата природа (United for Wildlife, UFW), основана от принца. UFW се бори срещу незаконната търговия с диви животни и подкрепя рейнджърите, които работят на първа линия в опазването на природата.

The Prince of Wales has paid tribute to rangers and the “immense sacrifices” they make to safeguard nature after two scouts died in an attack in a Mozambique reserve



