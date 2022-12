Кралица Летисия популяризира испанската култура в САЩ

К ралицата на Испания Летисия посети Лос Анджелис за откриването на център, посветен на развитието и популяризирането на испанския език и култура в света, предаде Асошиейтед прес.

Кралицата откри първия филиал на Западното крайбрежие на "Института Сервантес", основан от испанското правителство през 1991 г. за популяризиране на испанския език и испаноезичната култура в глобален мащаб.

Лос Анджелис е седмото място в САЩ, където има филиал на института.

Испанският е вторият най-разпространен език в САЩ след английския и се говори масово в Лос Анджелис, където близо 50 процента от населението са испанци или латиноамериканци.

Кралица Летисия участва в работната среща на института в понеделник и председателства откриването му във вторник, се посочва в прессъобщение.

Летисия, опитна журналистка в национална телевизия, стана принцеса, след като през 2004 г. се омъжи за тогавашния принц Фелипе, понастоящем крал Фелипе Шести.

Когато крал Хуан Карлос абдикира 10 години по-късно, тя стана първата жена без аристократично потекло, възкачила се на испанския престол.

#NEW Today Queen Letizia is inaugurating the Cervantes Institute in Los Angeles, the first in the west coast of the United States 🇪🇸🇺🇸



She is looking sensational 😍 pic.twitter.com/Xye5eKhoGi