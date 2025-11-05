Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

О фициалното държавно посещение на султана на Оман го отведе в Испания, където Хайтам бин Тарик започна самостоятелна визита, продължаваща до сряда, 5 ноември. Първият му ден приключи със стилна и бляскава гала вечеря в Кралския дворец в Мадрид — събитие, домакинствано от крал Фелипе VI и кралица Летисия. Вечерта върна на испанската столица онзи царствен блясък, какъвто не бе виждан от години.

След ден, изпълнен с официални церемонии, кралската двойка посрещна султана в зала „Тениерс“. Той носеше Голямата яка на Ордена на Изабела Католическа, с която бе отличен наскоро, и бе придружен от внушителна делегация от високопоставени представители, сред които брат му – заместник министър-председателят на Оман.

В Тронната зала присъстваха и водещи фигури от политическия, бизнес и културен елит на Испания. Първоначално визитата на султана бе планирана за май, но бе отменена само часове преди полета му заради смъртта на свекърва му, лейди Ал-Джалила. Срещата бе пренасрочена за тази есен.

При предишното посещение се очакваше и съпругата му – Сайида Ахад бинт Абдула, първата оманска кралска съпруга с активна публична роля – да го придружи. Този път обаче среща между нея и кралица Летисия не се състоя.

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави, завързани с панделки – модел, който тя носи за първи път през 2024 г. на кралска вечеря в Амстердам. Тя допълни визията си с диамантени обеци и прочутата „руска“ тиара – едно от най-впечатляващите бижута от кралската колекция.

Тиарата първоначално е принадлежала на кралица Мария Кристина Хабсбург-Лотарингска и е преминала през поколения испански кралски особи, докато достига до кралица София, която я представи за първи път в Норвегия през 2006 г.

Гала вечерята се състоя в Голямата трапезария на Кралския дворец – най-голямата в Западна Европа. Величествената зала е създадена за сватбата на крал Алфонсо XII и кралица Мария Кристина Австрийска. Осветена от внушителни бронзови полилеи, тя побира над 140 гости.

Крал Фелипе и кралица Летисия, седнали един срещу друг на леко повдигнати столове, председателстваха вечерята сред изящни гоблени, китайски вази от XVIII век и френски порцелан от XIX век.

Крал Фелипе откри вечерта с топла реч, в която приветства султана на това „дългоочаквано посещение“. Той изрази своето „възхищение и благодарност“ и похвали „отговорното ръководство“ на султана, което е дало на Оман „нов хоризонт“. В речта си кралят призова още за „сдържаност, заглушаване на оръжията и зачитане на мирните споразумения“ в Близкия изток.

Султанът, от своя страна, подчерта приятелството между Оман и Испания, изградено „върху десетилетия културен обмен и взаимно уважение“.

Симфоничният оркестър на Кралската гвардия изпълни националните химни, както и класически испански произведения като „Suspiros de España“, „La Gran Vía“ и „Mediterráneo“. В края на вечерта диригентът подари на султана запис от изпълненията като спомен от събитието.

По-късно гостите се събраха в зала „Гаспарини“ – същата, в която Ани Лейбовиц засне крал Фелипе и кралица Летисия за своята колекция портрети за Испанската банка.

Визитата на султана е посветена на задълбочаване на сътрудничеството между Испания и Оман в областта на енергетиката, инфраструктурата и технологиите. Хайтам бин Тарик, който зае трона през 2020 г. след смъртта на султан Кабус бин Саид, поддържа тесни отношения с Испания.

Крал Фелипе представляваше страната на погребението на султан Кабус. Двете държави поддържат дипломатически отношения от 1972 г., които през последните десетилетия се засилват благодарение на растящите културни и икономически връзки.