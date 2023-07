Кралица Камила навърши 76 години! Ето как отбеляза това кралското семейство

В понеделник кралицата навърши 76 години, отбелязвайки първия си рожден ден след началото на управлението на крал Чарлз и коронацията на двойката на 6 май. Семейството и организации, близки до Камила, споделиха почитта си в социалните мрежи, като сред тях бяха Кейт Мидълтън и принц Уилям.

Двойката отправи своите пожелания на общата си страница в Twitter. "Много щастлив рожден ден на Нейно Величество кралицата", написаха те в комплект с розова торта за рождения ден. Те също така казаха просто "Честит рожден ден на Нейно Величество кралицата" в своите Instagram Stories.

Снимката, която избраха, беше от разходката на кралица Камила на тенис първенството Уимбълдън миналата седмица, подчертавайки връзката, която 41-годишната принцеса Кейт има с турнира като патрон на домакините - All England Tennis and Croquet Club. (През уикенда Кейт връчи трофеите на победителите - и доведе Уилям, 9-годишния принц Джордж и 8-годишната принцеса Шарлот, за да се насладят на събитието!)

A very happy birthday to Her Majesty The Queen! 🎂 pic.twitter.com/PFOyVvclQQ

Официалният акаунт на кралското семейство сподели и усмихнат портрет на кралица Камила.

"Пожелавам на Нейно Величество кралицата много щастлив рожден ден днес!" - написаха придворните.

Едни от тези, които изпратиха своите пожелания към кралица Камила, бяха тези в историческото Уестминстърско абатство, където тя и крал Чарлз бяха коронясани в началото на май.

Празненствата на Уестминстърското абатство по случай рождения ден на кралицата продължиха с биене на камбаните, както се вижда от видео, споделено в профилите в социалните мрежи.

Това е първият път, в който камбаните на абатството бият за рождения ден на Камила от 2019 г. насам. Макар че Уестминстърското абатство беше известно с това, че биеше камбаните си в чест на рождените дни на множество висши членове на кралското семейство, традицията се промени на фона на финансовите проблеми, свързани с пандемията COVID-19.

Преди 2020 г. камбаните отбелязваха рождените дни на 12 кралски особи. Кралица Елизабет, принц Филип и четирите им деца - тогава вече крал Чарлз, принцеса Анна, принц Андрю и принц Едуард - получиха тази чест, както и Камила. Принц Уилям, Кейт Мидълтън и техните деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи - допълниха списъка.

Въпреки това, когато Уестминстърското абатство обяви графика на камбанния си звън за 2022 г., стана ясно, че камбаните ще отбелязват само рождените дни на кралица Елизабет и Чарлз.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy Birthday today!



Her Majesty is pictured here at her Coronation alongside His Majesty The King at Westminster Abbey in May. pic.twitter.com/aqObDmEqEK