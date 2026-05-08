Любопитно

Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички

Вместо традиционна рокля, кралица Камила шокира с панталони и маратонки в Бадминтон! Тази дръзка „модна революция“ напомня за срещата ѝ с Анна Уинтур от Vogue, която дори свали емблематичните си очила пред неочаквания шик на кралската особа

8 май 2026, 15:49
Модният избор на Кралица Камила, който изненада всички
Източник: Getty Images/Premium

Т оку-що завърнала се от стилното си посещение в САЩ, където облече безброй приказни тоалети, включително облекло от Dior, кралица Камила беше заснета на конните състезания в Бадминтон в петък, носеща елегантно черно сако и съчетани с него панталони с права кройка.

Съпругата на крал Чарлз, която е патрон на Британската федерация по конен спорт, шокира присъстващите с облеклото си. Майката на две деца е известна с това, че носи рокли за повечето официални поводи, така че да я видим в нещо по-делово беше отчетлива промяна.

Embed from Getty Images

Последния път, когато тя присъства на същото събитие през 2024 г., тя носеше синя рокля на каре от Samantha Sung и обувки с остър връх в цвят камилска козина.

В петък блондинката все пак допълни визията си до съвършенство, носейки страхотната си синя капитонирана чанта Chanel, добави платформи-маратонки в същия нюанс и завърши външния си вид с класически елемент, който никога не предава – елегантна бяла риза.

Embed from Getty Images

Камила с панталони

За последен път видяхме Камила да носи панталони през февруари, по време на Седмицата на модата в Лондон. Кралската особа се срещна с Дейм Анна Уинтур в Кларънс Хаус, за да отбележи повода и да обсъди инициативата „Читателски салон на кралицата“ (Queen's Reading Room).

Сигурно е било доста изнервящо да бъдеш снимана до самото вдъхновение зад „Дяволът носи Прада“, но Камила заложи на шикозен тоалет, състоящ се от елегантно ушито черно копринено палто-рокля и чифт тесни панталони с ботуши.

Анна беше толкова очарована от кралицата, че дори свали слънчевите си очила – нейният запазен аксесоар, който я превърна в попкултурен феномен.

Кралският фотограф Крис Джаксън, който засне двете дами, сподели за снимката: „И двете дами са страстни почитателки на четенето и литературата – емблематичните слънчеви очила никога не бяха далеч и тя със сигурност не ги сваля пред никого!“

Дейм Анна за кралица Камила

Глобалният редакционен директор на Vogue и главен директор по съдържанието на Condé Nast е голям фен на стила на Камила.

В бележката на редактора за Vogue през 2002 г. тя разсъждава върху предишна среща с кралската особа, пишейки: „Камила Паркър Боулс седеше на моята маса. Не можех да откъсна очи от нея. Изглеждаше прекрасно и си помислих: „Каква разлика прави това да си влюбен.“ Блясъкът, който е въпрос на вяра в себе си и на подреждане на определени мистериозни звезди, е ангел, който практически всяка жена може да призове“, разкрива тя.

Източник: Hello!    
Кралица Камила Мода Панталони Конни състезания Бадминтон Ана Уинтур Кралски стил Облекло Лондонска седмица на модата Читателски салон на кралицата Кралски особи
Последвайте ни
Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Иран обвини САЩ в нарушаване на примирието, извърши ответни удари

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Свят Преди 57 минути

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса

Южноафрикански криминалисти работят на мястото на четворното убийство в богаташкия квартал „Константия“ в Кейптаун на 25 май 2023 г. При показната екзекуция бяха разстреляни българският подземни бос Красимир Каменов – Къро, съпругата му Гергана, детегледачката и охранителят им

Война за милиони под носа на полицията: Как Къро и Анджело Димов се сблъскаха с най-опасната банда в Кейптаун

Свят Преди 1 час

Разследващите в Кейптаун са свързали екзекуцията на Красимир Каменов с друго показно убийство на българин и бруталния картел на Нафиз Модак, според местни медии

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Пентагонът публикува десетки файлове за НЛО, които Тръмп определи като "много интересни"

Свят Преди 1 час

Публикуването на 162 файла от Пентагона идва след президентска заповед от февруари, която изисква по-голяма прозрачност относно извънземен живот, UAP и НЛО

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

Девет нови депутати влизат в НС, ето кои са заместниците на министрите

България Преди 1 час

Новите депутати ще са в 52-ото Народно събрание, докато колегите им, които бяха избрани за членове на новото правителство, изпълняват функциите си

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

България Преди 1 час

Разкриват временна автобусна линия заради спиране работата на две метространции

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Иран задържа петролен танкер в Оманския залив

Свят Преди 2 часа

Танкерът под флага на Барбадос е превозвал ирански петрол и „се е опитал да навреди и да попречи на износа на петрол... като се е възползвал от обстановката в региона“

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Лятото идва като вълна: Успешните обекти в Бургаска област планират преди да ги залее

Пари Преди 2 часа

Сезонът не прощава хаотичните заявки, липсите и „ще поръчам утре“

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Мицкоски кани Румен Радев в Северна Македония

Свят Преди 2 часа

Християн Мицкоски покани новоизбраният министър-председател на България Румен Радев да посети страната

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

ЕС: Авиокомпаниите нямат право на нови такси след покупка на билет

България Преди 2 часа

Единственото изключение се отнася за пакетните туристически услуги, ако продавачът предварително е уточнил в договора, че е възможна промяна на цената заради разходите за гориво

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Иво Аръков в PODCAST7: Обвиненията за 400 000 евро са лъжа, аз съм жертва на политическата криза

Любопитно Преди 2 часа

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

„Досиетата „Епстийн”: между сензацията и доказателствата“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

​Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>14-те учени и колония от пингвини, борещи се за Украйна</p>

14 учени и колония пингвини: Как антарктическа база се превърна в част от войната срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Украйна определя Пшеничнов като първия „антарктически политически затворник“

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Зеленски: Русия наруши примирието със 140 удара по фронта

Свят Преди 2 часа

“В течения на изминалата нощ руската армия продължи да обстрелва украински позиции", заявява Зеленски

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Русия обяви превземането на ново село в Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че въоръжените сили на страната са превзели Кривая Лука в Донецка област

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Песков: Путин е готов за преговори с всички, включително ЕС

Свят Преди 3 часа

Според "Файненшъл таймс" председателят на Европейския съвет Антонио Коща е заявил, че вижда потенциал за преговори между ЕС и президента Путин

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

Пазете се от измама: Нова вълна фалшиви SMS-и от името на КАТ и ЦГМ

България Преди 3 часа

Съобщенията са за неистински глоби и такси за паркиране подвеждат шофьори

Всичко от днес

От мрежата

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Биляна Казакова: В НАТФИЗ обичат слабите, бях 45 кг., но не и здрава

Edna.bg

Тенденциите на пролет-лято 2026: какво ще носим през новия сезон

Edna.bg

Слот каза на контузените и обяви: Ще имаме още един малък преходен период, но следващият сезон ще е различен

Gong.bg

Нов въпрос от "Нашата игра" и нов шанс да спчелите страхотни награди

Gong.bg

Румен Радев на първото заседание на кабинета: Трябва да пречупим тенденцията на растящите цени

Nova.bg

Новите 9, които ще заемат местата на министрите и премиера в парламента

Nova.bg