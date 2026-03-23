Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

П ринцесата на Уелс Кейт отправи комплимент към кралица Камила, докато крал Чарлз държеше ръката на нигерийския президент по време на запомнящо се държавно посещение във Великобритания на Бола Ахмед Тинубу и съпругата му, първата дама Олуреми Тинубу – което започна на 18 март.

Кралят поведе кралското семейство в посрещането на гостите в Уиндзор, завършвайки с бляскав държавен банкет, на който монархът вдигна сърдечен тост, като бяха направени внимателни съобразявания за посетителите, които са мюсюлмани и постят по време на свещения месец Рамадан, включително отделяне на място за молитва и ифтар.

Тайното послание на Кейт към Камила

Привързаността на принцесата на Уелс към кралицата беше ясно видима, когато те се наведоха близо една до друга, за да си поговорят, докато посрещаха г-н и г-жа Тинубу в Уиндзор. И един специалист по четене по устни твърди, че двете са си разменили мили думи, като Кейт е направила комплимент за външния вид на Камила.

Говорейки пред Daily Express, Никола Хиклинг каза, че вярва, че Кейт е започнала разговора с: „Добро утро, как сте?“, преди да добави: „Изглеждате прекрасно!“.

Камила беше много елегантна в розова рокля от вълнен креп на Фиона Клеър и розова шапка барета от Филип Трейси. Тя също така носеше чифт брошки с цветя Cartier, принадлежали на покойната кралица Елизабет II.

Двама възрастни мъже се държат за ръце

Президентът а Нигерия Бола Ахмед Тинубу и крал Чарлз се държат за ръце Източник: GettyImages

След церемониалното посрещане в Уиндзор, кралските коментатори бяха изненадани от „рядък“ жест от страна на краля, който подаде ръката си на г-н Тинубу, докато двамата се разхождаха заедно.

Говорейки пред HELLO!, експертът по езика на тялото Инбаал Хонигман предположи, че моментът вероятно е бил продиктуван от вниманието на нигерийския президент, както и от културното разбиране на Чарлз.

„Кралят поглежда надолу, сякаш се опитва да се стабилизира, докато върви. Изглежда вероятно, че може би на кралят му е било малко трудно да ходи по чакъла и президентът Тинубу е подал ръката си, за да му помогне да премине“, сподели тя.

„Двамата лидери да се държат за ръце със сигурност е необичайно, тъй като британските мъже обикновено не се държат за ръце помежду си. В нигерийската култура обаче е напълно нормално мъжете да вървят близо един до друг и дори да се държат за ръце. Кралят е човек, който е пътувал много и е културен човек, ако ръката на президента му е била подадена с доброта, той би знаел, че намерението е положително“, категоричен е експертът.