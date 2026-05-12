„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

„Миришете невероятно!“ – с този неочакван и спонтанен комплимент за парфюма към кралица Камила, отправен от изисканата Амал Клуни, започна една от най-бляскавите вечери в Лондон. Джордж и Амал Клуни споделиха изключително топъл и сърдечен разговор с крал Чарлз III и съпругата му при пристигането си пред емблематичната зала „Роял Албърт Хол“.

Поводът бе грандиозната гала вечер, отбелязваща половин век от създаването на кралската благотворителна фондация „The King's Trust“, която събра на едно място висшата аристокрация и холивудския елит.

Блясъкът на семейство Клуни и кралското посрещане

Холивудският актьор и съпругата му, която е утвърден адвокат по човешки права, бяха сред първите пристигнали и моментално приковаха вниманието на фотографите. Амал Клуни буквално сияеше в зашеметяваща златна рокля с пайети. Модните критици веднага отбелязаха, че визията ѝ е директно намигване към емблематичния стил на принцесата на Уелс – Кейт Мидълтън, от световната премиера на филма за Джеймс Бонд „Смъртта може да изчака“ в Лондон през 2021 г.

Докато Джордж Клуни, изглеждащ безупречно в класически костюм и слънчеви очила, кавалерски държеше съпругата си за ръка по стълбите, Амал се здрависа с крал Чарлз III и сподели пред монарха, че е „горда и искрено благодарна“ да бъде ангажирана с каузата на фондацията. Актьорът от „Бандата на Оушън“ също се обърна към краля с думите: „Какво мога да кажа? Благодаря Ви за поканата. Оценяваме го изключително много“.

Веднага след това двойката се заговори и с кралица Камила, като темата бързо премина към козметика и грим, след като към тях се присъедини и известната британска предприемачка Шарлот Тилбъри.

Самите Чарлз и Камила пристигнаха в изключително елегантно облекло. Кралят заложи на официален костюм, а кралицата избра маджента пелерина от Dior, облечена върху лилава дантелена коктейлна рокля по дизайн на Фиона Клеър. Камила допълни кралския си блясък с искрящо диамантено колие под формата на змия и обеци с аметисти и диаманти, принадлежали някога на дукесата на Кент – майката на кралица Виктория.

За крал Чарлз III вечерта бе личен и много емоционален юбилей. Той основава организацията (известна в миналото като The Prince's Trust) през далечната 1976 г., когато все още носи титлата принц на Уелс. За изминалите 50 години инициативата е помогнала на над 1,3 милиона младежи в неравностойно положение във Великобритания и по света да получат образование, да придобият ключови житейски умения и да стартират собствен бизнес.

Плеяда от световни знаменитости на червения килим

Освен семейство Клуни, юбилейното събитие, организирано в партньорство с търговската верига TK Maxx, събра впечатляващ списък от А-листата на световния шоубизнес. Пред камерите преминаха:

Бенедикт Къмбърбач – звездата от вселената на „Марвел“ демонстрира отлично настроение и поздрави топло краля с ръкостискане;

Идрис Елба – британският актьор заслепи присъстващите с широка усмивка и елегантна визия;

Лили Колинс – звездата от хитовия сериал „Емили в Париж“ и дъщеря на музикалната легенда Фил Колинс, блестеше в изящна рокля без презрамки. Тя бе придружена от съпруга си – режисьора Чарли Макдауъл;

Рита Ора – популярната поп певица прикова погледите с драматична черна рокля, чиято пола се спускаше тежко по червения килим, допълнена от бляскави детайли в грима;

Рони Ууд – 78-годишният легендарен китарист на The Rolling Stones премина по килима в компанията на 48-годишната си съпруга Сали, като двамата заложиха на еднакви стилни слънчеви очила.

Официални водещи на паметната вечер бяха емблематичният британски телевизионен тандем Ант и Дек (Антъни Макпартлин и Деклан Донъли), а програмата включваше ексклузивни музикални изпълнения на рок легендата сър Род Стюарт, Джулс Холанд и певицата Ан-Мари.