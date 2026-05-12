Любопитно

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

12 май 2026, 11:12
„Миришете невероятно!“ – с този неочакван и спонтанен комплимент за парфюма към кралица Камила, отправен от изисканата Амал Клуни, започна една от най-бляскавите вечери в Лондон. Джордж и Амал Клуни споделиха изключително топъл и сърдечен разговор с крал Чарлз III и съпругата му при пристигането си пред емблематичната зала „Роял Албърт Хол“.

Поводът бе грандиозната гала вечер, отбелязваща половин век от създаването на кралската благотворителна фондация „The King's Trust“, която събра на едно място висшата аристокрация и холивудския елит.

Холивудският актьор и съпругата му, която е утвърден адвокат по човешки права, бяха сред първите пристигнали и моментално приковаха вниманието на фотографите. Амал Клуни буквално сияеше в зашеметяваща златна рокля с пайети. Модните критици веднага отбелязаха, че визията ѝ е директно намигване към емблематичния стил на принцесата на Уелс – Кейт Мидълтън, от световната премиера на филма за Джеймс Бонд „Смъртта може да изчака“ в Лондон през 2021 г.

Докато Джордж Клуни, изглеждащ безупречно в класически костюм и слънчеви очила, кавалерски държеше съпругата си за ръка по стълбите, Амал се здрависа с крал Чарлз III и сподели пред монарха, че е „горда и искрено благодарна“ да бъде ангажирана с каузата на фондацията. Актьорът от „Бандата на Оушън“ също се обърна към краля с думите: „Какво мога да кажа? Благодаря Ви за поканата. Оценяваме го изключително много“.

Веднага след това двойката се заговори и с кралица Камила, като темата бързо премина към козметика и грим, след като към тях се присъедини и известната британска предприемачка Шарлот Тилбъри.

Самите Чарлз и Камила пристигнаха в изключително елегантно облекло. Кралят заложи на официален костюм, а кралицата избра маджента пелерина от Dior, облечена върху лилава дантелена коктейлна рокля по дизайн на Фиона Клеър. Камила допълни кралския си блясък с искрящо диамантено колие под формата на змия и обеци с аметисти и диаманти, принадлежали някога на дукесата на Кент – майката на кралица Виктория.

За крал Чарлз III вечерта бе личен и много емоционален юбилей. Той основава организацията (известна в миналото като The Prince's Trust) през далечната 1976 г., когато все още носи титлата принц на Уелс. За изминалите 50 години инициативата е помогнала на над 1,3 милиона младежи в неравностойно положение във Великобритания и по света да получат образование, да придобият ключови житейски умения и да стартират собствен бизнес.

Освен семейство Клуни, юбилейното събитие, организирано в партньорство с търговската верига TK Maxx, събра впечатляващ списък от А-листата на световния шоубизнес. Пред камерите преминаха:

Бенедикт Къмбърбач – звездата от вселената на „Марвел“ демонстрира отлично настроение и поздрави топло краля с ръкостискане;

Идрис Елба – британският актьор заслепи присъстващите с широка усмивка и елегантна визия;

Лили Колинс – звездата от хитовия сериал „Емили в Париж“ и дъщеря на музикалната легенда Фил Колинс, блестеше в изящна рокля без презрамки. Тя бе придружена от съпруга си – режисьора Чарли Макдауъл;

Рита Ора – популярната поп певица прикова погледите с драматична черна рокля, чиято пола се спускаше тежко по червения килим, допълнена от бляскави детайли в грима;

Рони Ууд – 78-годишният легендарен китарист на The Rolling Stones премина по килима в компанията на 48-годишната си съпруга Сали, като двамата заложиха на еднакви стилни слънчеви очила.

Официални водещи на паметната вечер бяха емблематичният британски телевизионен тандем Ант и Дек (Антъни Макпартлин и Деклан Донъли), а програмата включваше ексклузивни музикални изпълнения на рок легендата сър Род Стюарт, Джулс Холанд и певицата Ан-Мари.

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

„Той измами целия свят": Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 часа
Ексклузивно

Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР

Преди 3 часа
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 4 часа
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 4 часа
Откриха тяло на мъж на жп линията между Змейово и Стара Загора

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Библейско пророчество или екокатастрофа? Река Ефрат пресъхва, вярващи чакат Апокалипсиса

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ" – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Крал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. Рокаджията Род Стюарт поднесе своите поздрави на краля за пътуването му и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален

Президентът на Венецуела отхвърли коментарите на Тръмп за 51-вия щат

Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през последните месеци. Какви са причините за това?

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка" се завърна със семейството си в Охайо?

