Вдъхновен от "кърваво събитие": Кралица Елизабет Втора е гледала канкан в "Мулен Руж"

Н еслучайно “Мулен Руж“ се превръща в най-известното кабаре в света недълго след откриването си на 6 октомври 1889 година - шест месеца след Айфеловата кула.

Именно това си били поставили за цел неговите основатели, двамата видните предприемачи – французинът Шарл Зидлер, създал също легендарната зала “Олимпия“, и испанецът Жозеф Олер, специалист по хазарт и залагания.

Те долавят от какво има нужда публиката в областта на развлеченията и нощния живот и купуват танцовата зала “Бялата кралица” в близост до квартала на червените фенери и “Плас Пигал”. Реставрират изцяло заведението и поставят на покрива емблематичната яркочервена вятърна мелница, откъдето идва името на кабарето – Moulen Rouge означава “Червената мелница“ в превод.

Дръзки и екстравагантни, ето някои от най-интересните факти за “Мулен Руж”, които са му помогнали да смайва хората от четирите краища на света в продължение на вече 135 години.

"Мулен Руж" отпразнува официално новите си перки

Името е вдъхновено от кърваво събитие

През XIX в. в Монмартър е имало няколко вятърни мелници. Възможно е основателите на “Мулен Руж” просто да са се вдъхновили от тях... или пък легенда разказва, че вдъхновението им е дошло от конкретна, малка червена вятърна мелница, свързана с трагично историческо събитие, случило се в района. През последните дни от управлението на Наполеон Бонапарт през 1814 г. французите са в процес на разгром от руснаците. Победата им е затвърдена с нападение над Париж, но не всички парижани се предават толкова лесно. Докато братята Дебре, собственици на мелницата Мулен дьо ла Галет, защитавали собствеността си от нашествениците, трима от тях били убити. Този, който оцелял, отмъстил за братята си, като застрелял руски офицер. Тази постъпка на свой ред довела до това, че той бил убит, а тялото му нарязано на парчета и заковано на крилете на тяхната вятърна мелница. В памет на това скръбно събитие майка им поставила на гроба им малка червена вятърна мелница. Можете да я видите и днес в по-малкото от двете гробища на Монмартър - Cimetière du Calvaire.

Защо в интернет почти няма снимки и видеа от представление на "Мулен руж"

Първата сграда в Париж с електричество

В края на XIX в. електричеството е било съвсем ново и “Мулен Руж” е първата сграда в целия град, в която се използва тази чудесна нова технология. Така крилете на вятърната мелница се завъртели и сградата грейнала в електрически крушки.

Перките на вятърната мелница Мулен Руж в Париж се срутиха

В задната градина е имало огромен слон

В задната градина на кабарето е имало голям слон - не истински, а гипсов. Може би сте го забелязали във филма на Баз Лурман от 2001 г., посветен на кабарето. И точно както във филма, вътрешността на слона е била действително използвана. В него е имало частен клуб, в който мъжете са можели да платят 1 франк, за да гледат шоу с ориенталски танци.

"Мулен Руж" и магията на червената вятърна мелница

Прави танца канкан известен, но не е измислен там

Всъщност танцът произлиза от предишен танц, наречен Quadrille Naturaliste, който е описан за първи път още през 20-те години на XIX век. Първоначално изпълняван от мъже и жени, неговият вариант, включващ високо вдигане на крака и скокове със шпагат, става известен в района в Монмартър през 50-те години на XIX век. През 60-те години собственикът на лондонска музикална зала Чарлз Мортън адаптира този танц като “френски канкан“. Това обаче се оказва твърде шокиращо за британската публика, която смята този танц, в който танцьорките показват гащите си, за твърде неприличен. Версията на Мортън е внесена обратно във Франция, където става голям хит, въпреки че властите все още я смятат за твърде рискована. Шарл Зидлер, съсобственикът на “Мулен Руж“, обаче е твърдо решен да прослави канкана в своето кабаре - цел, в която определено успява!

De Montmartre à l'écran, le Moulin Rouge brille depuis la Belle Époque. Zidler et Oller l'ont façonné, le French cancan l'a animé, et les artistes du monde entier en perpétuent la légende. #CulturePrime pic.twitter.com/r6ERROwBdW

Вписано е в Книгата на рекордите на Гинес

Канканът завинаги остава свързан с “Мулен Руж” и дори помага на кабарето да влезе в Книгата на рекордите на Гинес. За да отпразнуват 125-годишнината на кабарето през 2014 г., танцьорите на кабарето направиха 29 последователни вдигания на краката във въздуха за 30 секунди - впечатляващо, наистина!

Настоящата сграда не е оригиналната

Уви, оригиналният комплекс е опустошен от пожар през 1915 г. През 1921 г. той е възстановен по идентичен начин, но слонът е изчезнал малко преди това. Градината също е била постепенно премахната. Днес можете да усетите нещо близко до атмосферата на градината в скрития бар на кабарето - Le Bar à Bulles, до който се стига по алеята вляво от сградата с мелницата.

Кабарето участва в над дузина филми

Бурната атмосфера на кабарето естествено се пренася по красив начин в киното и около “Мулен Руж” са заснети над дузина филми. В допълнение към тях Принс снима тук концертния си филм Sign o' the Times от 1987 г., а рок групата The Killers също заснeма клипа към песента Mr. Brightside в кабарето.

“ paris, night street scene in front of the moulin rouge “ by, victor guerrier pic.twitter.com/PX9Fy5A53e