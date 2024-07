"Мулен Руж" отпразнува официално новите си перки

П арижкото кабаре "Мулен Руж" отпразнува официално поставянето на новите си перки, съобщиха АФП и АП. Знаменитата "мелница" привлича 600 000 посетители всяка година.

Очаква след седмица покрай кабарето да премине олимпийският огън.

The windmill was first illuminated on Oct. 6, 1889, at the opening of the Moulin Rouge. https://t.co/jSgQGbzqsB

Четирите перки, които заместиха падналите в края на април т.г., са смес от стомана и алуминий. Така хълмът Монмартър си възвърна любимия на туристите вид. Новите перки все още не се въртят.

VIDEO Parisian cabaret club Moulin Rouge, which saw the blades of its windmill fall off in April, inaugurates its new sails with a French Cancan show in front of hundreds of tourists and residents, just days before the Paris Olympic torch is due to pass the venue

📹 🇫🇷 💃🏽 pic.twitter.com/VCbQroEydT